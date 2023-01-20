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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  14:08

Минниханов рассказал о встрече с Президентом Туркменистана Бердымухамедовым

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что рабочую поездку в Туркменистан завершает встречей с Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Совместное фото с главой государства он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Завершаем рабочий визит в Туркменистан встречей с Президентом. Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши совместные проекты!», – подписал Минниханов снимок.

 

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Напомним, ранее «Татар-финформ» сообщал, что в ходе рабочей поездки в Туркменистан Минниханов сегодня принял участие в закладке мечети в городе Аркадаг, а также посетил мечеть Сапармурата Хаджи в городе Гекдепе.

 

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