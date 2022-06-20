Минниханов обсудил развитие внутреннего туризма с первым замглавы корпорации «Туризм.РФ»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества в туристической отрасли с первым заместителем генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денисом Секачевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, состоявшейся в Казанском Кремле, стороны затронули развитие внутреннего туризма. В частности, зашла речь о создании туристско-рекреационных кластеров, вошедших в Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, подписанное между корпорацией «Туризм.РФ» и Татарстаном в марте этого года.

В соответствии с этим документом Татарстан и «Туризм.РФ» планируют совместно развивать пять туристических кластеров: «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария». Последний включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока не только в республике, но и еще в шести регионах Приволжского федерального округа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует удвоить турпоток в регион благодаря соглашению с корпорацией «Туризм.РФ». Средства на кластеры будут выделяться благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» (национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).