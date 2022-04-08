Минниханов обсудил развитие пяти туристических кластеров РТ с гендиректором «Туризм.РФ»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности развитие пяти туристических кластеров республики, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустам Минниханов рассказал, что республика уделяет большое внимание увеличению турпотока в регион, разрабатывает новые направления для привлечения путешественников. По последним данным, турпоток в РТ составляет около 3,5 млн человек.

Кластеры «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария», напомним, вошли в соглашение Татарстана и «Туризм.РФ». Благодаря ему, сообщал ранее «Татар-информ», республика планирует удвоить поток путешественников в регион. При этом планируется, что последний из кластеров поможет развитию туризма не только на территории Татарстана, но и еще шести субъектов ПФО.

«Перед „Туризм.РФ“ как перед институтом развития стоит задача перезагрузить туризм в стране, дать возможность нашим гражданам доехать до самых интересных мест, обеспеченных комфортными доступными местами размещения. <...> Сейчас в Татарстане детально изучаем территории для развития туризма. Учитываем культурные, исторические, природные особенности региона, турпоток, наличие обеспечивающей инфраструктуры, планы развития субъекта в целом», — поделился Сергей Суханов.

Он отметил, что средства выделяются благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас, в новых экономических условиях, государство предусмотрело новые меры поддержки турсферы.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.