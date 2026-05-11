news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 11 мая 2026 12:17

Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой «Росагролизинга»

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой «Росагролизинга»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым вопросы дальнейшего совершенствования сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны затронули такие темы, как развитие агропромышленного комплекса региона и повышение технической оснащенности сельхозпредприятий.

Накануне в Пестречинском районе РТ Рустаму Минниханову представили проект создания Машинно-тракторного комплекса АО «Росагролизинг». Планируется, что комплекс будет обеспечивать аграриев и предприятия дорожно-коммунального хозяйства республики доступом к высокотехнологичной технике без ее прямого выкупа.

Сегодня же Раис РТ обсудил с акционером АО «Хвоя» (и основным акционером Экспобанка) Игорем Кимом взаимодействие при реализации инвестпроекта по созданию круглогодичного курорта «Казань Марина».

читайте также
Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе
#Сельское хозяйство #росагролизинг #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

10 мая 2026

Эксперт: базовый набор для домашнего шашлыка на три порции обойдется в 280 рублей

10 мая 2026
Новости партнеров