Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой «Росагролизинга»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым вопросы дальнейшего совершенствования сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны затронули такие темы, как развитие агропромышленного комплекса региона и повышение технической оснащенности сельхозпредприятий.

Накануне в Пестречинском районе РТ Рустаму Минниханову представили проект создания Машинно-тракторного комплекса АО «Росагролизинг». Планируется, что комплекс будет обеспечивать аграриев и предприятия дорожно-коммунального хозяйства республики доступом к высокотехнологичной технике без ее прямого выкупа.

Сегодня же Раис РТ обсудил с акционером АО «Хвоя» (и основным акционером Экспобанка) Игорем Кимом взаимодействие при реализации инвестпроекта по созданию круглогодичного курорта «Казань Марина».