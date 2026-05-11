Экономика 11 мая 2026 11:59

Раис РТ обсудил с акционером АО «Хвоя» сотрудничество при создании «Казань Марины»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с акционером АО «Хвоя» (и основным акционером Экспобанка) Игорем Кимом перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, в ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны затронули взаимодействие при реализации инвестпроекта по созданию круглогодичного курорта «Казань Марина» на территории Лаишевского района республики. Компания «Хвоя» обладает опытом по созданию парк-отелей и термальных комплексов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что объем инвестиций в проект «Казань Марина» превысит 29 млрд рублей. Он должен стать первым центром с мариной полного цикла на 300 яхт, построенным за последние 30 лет. На площади 43,1 гектара предполагается возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий три и четыре звезды. После сдачи в эксплуатацию объект будет принимать до 620 тыс. туристов в год.

