Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На встрече с руководителями хозяйств глава района Раис Сулейманов доложил, что на сегодняшний день посеяно 23,5 % от всего плана. Он признал, что показатели по направлению развития ЛПХ сократились.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, в районе необходимо активнее участвовать в программах. Зяббаров отметил, что несмотря на непростое время, Раис республики сохранил все программы поддержки для села и этим надо воспользоваться.

Рустам Минниханов поздравил всех с прошедшим Днем победы и обратил внимание на важность оказания поддержки ветеранам не только в дни праздника, но и на ежедневной основе.

Раис Татарстана обратил внимание на то, что доля малого и среднего бизнеса в Пестречинском районе сегодня составляет 35%. Он отметил, что району, будучи пригородным, нужно использовать свое преимущество для расширения этого показателя.

Отдельно Раис республики обратил внимание на необходимость внимательной работы по строительству жилого сектора. При планировании важно учитывать всю необходимую социальную инфраструктуру.

Кроме того, Минниханову презентовали проект создания «Машинно-тракторного комплекса «Росагролизинга». Предполагается, что центр будет обеспечивать аграриев и предприятия дорожно-коммунального хозяйства республики доступом к высокотехнологичной технике без ее прямого выкупа.

Создание крупного агрохаба планируют провести в два этапа. Предполагается строительство складских помещений, выставочной площадки, учебных классов, открытие отделения Гостехнадзора для оформления регистрационных действий на технику и выдачи удостоверений тракториста-машиниста категорий B, C, E, F. Кроме того, планируется приобретение сельскохозяйственной техники и автотранспорта для оказания агросервисных услуг.