Минниханов принял участие в подписании соглашения между ЦБ РФ и AAOIFI

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн принял участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Центральным банком РФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Upd. (11.59): Соглашение подразумевает вступление Банка России в AAOIFI. Это позволит укрепить нормативно-правовую базу, совместно разработать более эффективные стандартизированные финансовые процессы, которые будут соответствовать потребностям заинтересованных сторон как в РФ, так и за ее пределами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) — о дна из самых авторитетных неправительственных организаций, поддерживающих исламские финансовые институты. Была основана в 1991 году. Штаб-квартира находится в Бахрейне. Основная цель — разработка и утверждение стандартов для исламских банков и финансовых организаций по всему миру.

На данный момент издано более 100 стандартов в сфере бухгалтерии, аудита, профессиональной этики и управления — наряду со стандартами шариата, принятыми центральными банками и финансовыми властями в ряде государств в качестве обязательных или руководящих. Кроме того, организация пользуется поддержкой ряда государств-участников, в том числе центральных банков, регулирующих органов, финансовых организаций — участников, бухгалтерских и аудиторских компаний, юридических бюро в более чем 45 странах. Стандарты организации применяются в настоящее время ведущими исламскими финансовыми организациями в разных уголках мира, они обеспечили передовую степень однородности исламской финансовой практики на мировом уровне.

Ранее на церемонии открытия 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в столице Бахрейна Манаме Рустам Минниханов заявил о наличии у России больших перспектив в исламской экономике.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Раиса РТ, присутствующие на российском рынке основные продукты исламского финансирования были разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в AAOIFI. В Казани при Российском исламском институте создан единственный в России Центр тестирования AAOIFI — это «дает возможность, не выезжая из страны, стать сертифицированным экспертом».

В РФ насчитывается 12 специалистов, имеющих такой сертификат. «Важной задачей для нас сегодня является развитие взаимодействия с AAOIFI», — отметил в своем выступлении на открытии конференции Минниханов.