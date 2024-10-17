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Общество 17 октября 2024 19:13

Минниханов обсудил повышение престижа рабочих профессий с главой ФНПР Шмаковым

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Минниханов обсудил повышение престижа рабочих профессий с главой ФНПР Шмаковым
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в части развития профсоюзного движения, решение актуальных задач, стоящих перед профсоюзами региона, дальнейшую работу по укреплению престижа рабочих профессий и ряд других вопросов.

Во встрече приняла участие председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

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#Рустам Минниханов #Шмаков Михаил
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