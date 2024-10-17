Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил повышение престижа рабочих профессий с главой ФНПР Шмаковым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в части развития профсоюзного движения, решение актуальных задач, стоящих перед профсоюзами региона, дальнейшую работу по укреплению престижа рабочих профессий и ряд других вопросов.
Во встрече приняла участие председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»