Минниханов обсудил повышение престижа рабочих профессий с главой ФНПР Шмаковым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в части развития профсоюзного движения, решение актуальных задач, стоящих перед профсоюзами региона, дальнейшую работу по укреплению престижа рабочих профессий и ряд других вопросов.

Во встрече приняла участие председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.