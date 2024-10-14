Топ-10 «дефицитных» сфер на рынке труда: за кем охотятся работодатели в Татарстане

Традиционно в начале осени активность на рынке труда повышается, поскольку закачиваются отпуска и начинается рабочий сезон

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Не хватает продавцов, рабочих, врачей и фармацевтов

Острый дефицит кадров наблюдается на рынке труда Татарстана, как и в других регионах России, на протяжении всего года. По мнению аналитиков, это общий и долгосрочный тренд. Однако осенью соискатели стали немного активнее.

«Традиционно в начале осени активность на рынке труда повышается, поскольку закачиваются отпуска и начинается рабочий сезон. На данный момент мы отмечаем незначительный рост активности работодателей – на 1% в банке вакансий относительно августа и чуть выше – на 3% рост активности у соискателей», – сообщила директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

В дальнейшем до декабря специалисты прогнозируют постепенный рост активности как со стороны татарстанских компаний, так и соискателей примерно в равных пропорциях.

«Мы отмечаем продолжающийся острый дефицит кадров в сфере розничной торговли, где на вакансию работодателя приходится всего 1,2 резюме. При этом нормой считаем четыре резюме на одну вакансию», – отметила Султанова.

Дефицит кадров наблюдается и в «Автомобильном бизнесе», где на одну вакансию приходится 2,6 резюме, в сфере «Продажи, обслуживание клиентов» и среди «Рабочего персонала» (2,7 резюме на вакансию). Сложная ситуация в «Медицине, фармацевтике» – 3,2 резюме на вакансию.

Дефицит кадров наблюдается в «Автомобильном бизнесе», где на одну вакансию приходится 2,6 резюме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным Superjob.ru, число вакансий в сентябре Татарстане по отношению к аналогичному месяцу прошлого года выросло на 5%, а количество резюме увеличилось на 17%. Однако рынок труда республики продолжает испытывать кадровый голод и персонала по-прежнему не хватает, считают аналитики.

Топ-7 отраслей с максимальным числом вакансий в Татарстане в порядке убывания по версии Superjob:

Промышленность, производство. Ретейл. Строительство, проектирование, недвижимость. Транспорт, логистика, склад, ВЭД. Туризм, гостиницы, общественное питание. Информационные технологии. Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.

В промышленности и на производстве сейчас наиболее востребованы токари, слесари механосборочных работ и операторы станка с ЧПУ.

В ретейле нужны продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

В сфере строительства, проектирования и недвижимости требуются электромонтажники, машинисты автокранов, электрики и электромонтеры.

В категории «Искусство, развлечения, массмедиа» на одну вакансию 23 резюме

Несмотря на то что в целом рынок труда Татарстана, как и России, испытывает дефицит кадров и людей в ближайшее время больше не станет, есть сферы с хорошей конкуренцией, с возможностью более тщательного отбора, выбора наиболее подходящих кандидатов.

«В области “Искусство, развлечения, массмедиа”, к которым относятся, например, журналисты и редакторы, наблюдается повышенная конкуренция среди соискателей. На одну вакансию работодателя приходится 23 резюме. По сравнению с прошлым годом количество кандидатов на рынке выросло: тогда на одну вакансию приходилось 18 резюме», – рассказала Султанова.

Благоприятна ситуация также для работодателей, которые ищут сотрудников в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и среди «Высшего и среднего менеджмента». Здесь конкуренция для соискателей составляет 18 резюме на вакансию. Следует заметить, что с января 2023 года среди менеджмента конкуренция достигла наивысшего значения. Это говорит о том, что на рынке труда Татарстана увеличивается число руководителей, которые создают либо обновляют свои резюме и находятся либо в активном поиске работы, либо в поиске варианта получше.

Топ-3 отраслей с высоким конкурсом на вакансию по версии Superjob:

Юриспруденция. Дизайн. Консалтинг, стратегическое развитие.

Средняя зарплата за год выросла на 25%, но к концу года эта гонка замедлится

Средняя предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам сентября составила 67,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 25%. Для сравнения: в январе этого года уровень средней заработной платы в регионе составлял 60 тыс. рублей.

«На фоне дефицита кадров заметный рост зарплат мы наблюдаем пару лет, но, вероятнее всего, к концу года темп роста замедлится. Он будет уже не таким значительным, а умеренным. Мы понимаем, что ресурсы компаний не безграничны. Поэтому так называемая гонка заработных плат замедлится», – заметила Альбина Султанова.

Рейтинг самых дорогих вакансий в октябре в Татарстане на Superjob.ru возглавляет предложение для менеджера по продажам B2B с зарплатой от 220 тыс. рублей в месяц в Казани. На второй строке – вакансия для сервисного инженера в столице Татарстана с зарплатой 180 тыс. рублей в месяц. Водителю категории Е в Набережных Челнах предлагают от 160 до 200 тыс. рублей, а оператору производственной линии – 160 тыс. рублей. Водитель трала с трудоустройством в Казани может заработать от 150 до 250 тыс. рублей, а директор автосалона в Альметьевске – от 150 до 200 тыс. рублей.

«Черная пятница» и новогодние праздники подстегнут спрос на торговый персонал

Аналитики предполагают, что список востребованных профессий в Татарстане к концу года кардинально не изменится. С большой долей вероятности в лидерах по спросу останутся специалисты в области продаж, рабочий персонал, а также специалисты производственного сектора, в сфере строительства, транспорта и перевозок.

Как и в случае с самыми востребованными профессиями, список наиболее массовых профессий, которые пользуются спросом у соискателей, не претерпит серьезных изменений.

«Мы полагаем, что топ-10 останется тем же, в случае отсутствия “черных лебедей” в стране в целом. Но могут поменяться позиции у тех или иных профессий в этом списке. Например, доля резюме соискателей в IT и сфере “Домашний, обслуживающий персонал” находится на одном уровне – 12%. Мы не исключаем, что ситуация с айтишниками на рынке может измениться в ту или иную строну», – подчеркнула Султанова.

В преддверии сезона распродаж «Черная пятница» и новогодних праздников на региональном рынке труда увеличится спрос на торговый персонал, складских рабочих, сотрудников служб доставки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению аналитиков Superjob.ru, в преддверии сезона распродаж – «Черной пятницы» и новогодних праздников на региональном рынке труда увеличится спрос на торговый персонал, складских рабочих, сотрудников служб доставки. HoReCa готовится к сезону корпоративных мероприятий и новогодних каникул, в конце года вырастет спрос на персонал ресторанов и гостиниц.

Кроме того, усугубится дефицит квалифицированных рабочих и водителей грузовых авто. Производствам и стройкам нужно будет еще больше специалистов по обслуживанию и ремонту оборудования. По-прежнему острой и актуальной останется проблема нехватки медицинских работников.