Минниханов обсудил новые инвестпроекты с основателем концерна DoorHan

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с основателем концерна DoorHan Александром Ханиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили текущие проекты концерна в Татарстане и реализацию новых инвестиционных проектов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ

Концерн DoorHan обеспечивает полный цикл производства полнокомплектных зданий для промышленных предприятий, частных домов, городской инфраструктуры и сельского хозяйства. Он включает 26 производственно-складских комплексов, 54 торговых представительства и 32 завода в различных регионах (в общей сложности 6,1 тыс. рабочих мест).

В Татарстане имеются два предприятия концерна DoorHan, оба они находятся в Лаишевском районе республики. Это завод по производству воротных и роллетных систем, перегрузочного оборудования и автоматики для ворот, открывшийся в 2013 году в Песчаных Ковалях, и завод по производству быстровозводимых капитальных зданий, строительных металлоконструкций и домокомплектов для индивидуального жилищного строительства, заработавший в 2021-м в Столбище.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, весной прошлого 2023 года в том же Лаишевском районе концерн DoorHan приступил к строительству логистического комплекса общей площадью более 500 тыс. кв. метров. Необходимый объем инвестиций тогда оценивался в 20 млрд рублей. По расчетам, создание мегасклада обеспечит появление 15–20 тыс. новых рабочих мест.

На участке в 120 гектаров должны появиться десять корпусов, каждый площадью 50–55 тыс. квадратных метров, а также общежития, бизнес-центр, спортплощадки, столовые и другие объекты, обеспечивающие оптимальные условия труда. Планировалась, что первая очередь комплекса окажется построена к концу 2024 года.