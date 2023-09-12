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Руc Тат
Экономика 12 сентября 2023 09:43

Строительство мегасклада под Казанью за 20 млрд позволит создать 20 тыс. рабочих мест

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Строительство мегасклада под Казанью за 20 млрд позволит создать 20 тыс. рабочих мест

Строительство крупнейшего складского комплекса в Лаишевском районе Татарстана позволит создать 15–20 тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 20 млрд рублей, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Глава района Ильдус Зарипов и президент международного концерна DoorHan Александр Ханин выехали на объект, оценили, как идет стройка. На месте сейчас активно работают строители.

Весной этого года международный концерн DoorHan приступил к реализации масштабного проекта — строительству логистического комплекса общей площадью более 500 тыс. квадратных метров на территории Лаишевского района.

На участке в 120 га, согласно проекту, будет 10 корпусов, каждый площадью 50–55 тыс. квадратных метров.

Кроме того, в рамках проекта запланировано строительство общежитий, бизнес-центра, спортплощадок, столовых и других объектов, обеспечивающих оптимальные условия труда.

Расположение в непосредственной близости к аэропорту Казани, Большому Казанскому кольцу и Оренбургскому тракту обеспечивает беспрепятственный доступ к основным трассам, ведущим в Москву, Екатеринбург, Самару, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород и Уфу.

Планируется, что первая очередь технопарка будет построена к концу 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на берегу Казанки построят многофункциональный комплекс за 29 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#лаишевский район
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