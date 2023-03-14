Минниханов и Ханин обсудили дальнейшее сотрудничество РТ и компании DoorHan

фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ГК DoorHan Александром Ханиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили текущие совместные проекты, а также дальнейшие перспективы сотрудничества.

Напомним, что на территории Татарстана работают два подразделения группы: завод по производству воротных и роллетных систем, перегрузочного оборудования и автоматики для ворот в Песчаных Ковалях и завод по производству модульных зданий из блок-контейнеров, ангарных ворот и строительных сэндвич-панелей. Первое предприятие начало работу в 2012 году, а второе — в 2021-м.