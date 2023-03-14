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Минниханов и Ханин обсудили дальнейшее сотрудничество РТ и компании DoorHan
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ГК DoorHan Александром Ханиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили текущие совместные проекты, а также дальнейшие перспективы сотрудничества.
Напомним, что на территории Татарстана работают два подразделения группы: завод по производству воротных и роллетных систем, перегрузочного оборудования и автоматики для ворот в Песчаных Ковалях и завод по производству модульных зданий из блок-контейнеров, ангарных ворот и строительных сэндвич-панелей. Первое предприятие начало работу в 2012 году, а второе — в 2021-м.
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