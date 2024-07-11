Минниханов обсудил инициативы по 3D-технологиям с представителями Росатома

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов во второй раз с начала июля встретился с представителями научно-технологического блока госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, прошедшей в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Как и на предшествующей встрече, в разговоре оказалось затронуто развитие аддитивных технологий.

Помимо прочего, зашла речь и о совместных инициативах Росатома и Татарстана в области аддитивных технологий на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аддитивные технологии предполагают создание объекта по электронной модели путем добавления материала слой за слоем, в отличие субтрактивного производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья и штамповки). Синонимом этого технического термина является 3D-печать.

В начале лета Татарстан и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве, о чем сообщал «Татар-информ».