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Минниханов обсудил инициативы по 3D-технологиям с представителями Росатома
Раис Татарстана Рустам Минниханов во второй раз с начала июля встретился с представителями научно-технологического блока госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, прошедшей в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Как и на предшествующей встрече, в разговоре оказалось затронуто развитие аддитивных технологий.
Помимо прочего, зашла речь и о совместных инициативах Росатома и Татарстана в области аддитивных технологий на федеральном уровне.
В начале лета Татарстан и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве, о чем сообщал «Татар-информ».
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