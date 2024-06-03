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Татарстан и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и госкорпорацией «Росатом» прошла сегодня на открытии крупнейшего в Поволжье центра хранения и обработки данных.
Соглашение касается сотрудничества по вопросам развития промышленного потенциала для нужд атомной отрасли. Документ заверили Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель республики дал старт работе крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных.
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