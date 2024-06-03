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Экономика 3 июня 2024 17:52

Татарстан и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве

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Татарстан и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и госкорпорацией «Росатом» прошла сегодня на открытии крупнейшего в Поволжье центра хранения и обработки данных.

Соглашение касается сотрудничества по вопросам развития промышленного потенциала для нужд атомной отрасли. Документ заверили Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель республики дал старт работе крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных.

#Татарстан #росатом #Рустам Минниханов
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