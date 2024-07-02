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Минниханов встретился с представителями научно-технологического блока ГК «Росатом»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями руководства научно-технологического блока ГК «Росатом». Стороны встретились для переговоров в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество, а также планы по проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Татарстана и ГК «Росатом». Еще стороны затронули ряд других актуальных тем, включая область аддитивных технологий.
Помимо этого, Минниханова пригласили посетить Центр аддитивных технологий ГК «Росатом» в Москве.
Напомним, что Росатом в конце июня открыл Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в Томском политехническом университете (ТПУ). Еще один центр работает на базе Удмуртского госуниверситета в Ижевске.
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