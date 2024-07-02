Минниханов встретился с представителями научно-технологического блока ГК «Росатом»

фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями руководства научно-технологического блока ГК «Росатом». Стороны встретились для переговоров в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество, а также планы по проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Татарстана и ГК «Росатом». Еще стороны затронули ряд других актуальных тем, включая область аддитивных технологий.

Помимо этого, Минниханова пригласили посетить Центр аддитивных технологий ГК «Росатом» в Москве.

Напомним, что Росатом в конце июня открыл Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в Томском политехническом университете (ТПУ). Еще один центр работает на базе Удмуртского госуниверситета в Ижевске.