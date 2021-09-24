Минниханов: Объединение «ТАИФа» и «СИБУРа» принесет пользу Татарстану и его жителям

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал объединение компаний «ТАИФ» и «СИБУР», которые сегодня приступили к завершению сделки.

«Я официально заявляю, что данная сделка принесет для республики, для жителей республики, для компаний (которые приобретает «СИБУР» — прим. Т-и) и для „СИБУРа“ пользу, потому что такая компания будет стоить совершенно по-другому. Эта компания сможет реализовывать большие проекты, потому что она уже в пятерке мировых компаний», — отметил Минниханов.

По его словам, сошлись интересы всех сторон. «Этот шаг сделан правильно», — уверен Президент РТ.

Минниханов сказал также, что компании, которые войдут в периметр сделки — «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», генерирующая компания ТГК-16, реализуют большие инвестиционные программы. Но при этом у «ТАИФа» есть два сдерживающих фактора. Первый — это долговая нагрузка, второй — сырьевое обеспечение.

«Эти два фактора являются самыми главными, когда нужен партнер, крупный игрок, у которого есть новые рынки, новые возможности, новые технологии», — подчеркнул Президент.

Рустам Минниханов уверен, что нефтегазохимический комплекс — это точка роста Татарстана. «Для республики очень важно, чтобы нефтехимия здесь развивалась. Когда мы эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые сегодня мы получили все ответы», — заметил он.

Руководитель республики также сообщил, что Правительство РТ и «СИБУР» заключили сегодня соглашение о сотрудничестве, расписанное по пунктам.

В частности, уточнил Минниханов, планируется, что предприятия останутся самостоятельными юридическими лицами «со всеми полномочиями, с налоговой базой». Он отметил, что юрлица как минимум будут самостоятельными до завершения всех инвестиционных проектов.

В соглашении также оговорено неухудшение финансового положения компаний. «Там (в соглашении — прим. Т-и) написано, что хуже, чем было, они работать не могут», — констатировал Президент. При этом и сам «СИБУР», по его мнению, будет заинтересован в наращивании финансовых и производственных показателей, чтобы окупить вложенные инвестиции.

Еще один важный для республики вопрос — обязательство реализации всех инвестиционных программ на предприятиях, которые приобретает «СИБУР».

«Все обязательства, которые по нашей программе развития нефтегазохимического комплекса были, они («СИБУР» — прим. Т-и) полностью приняли и говорят: это только то, что было. Мы сюда привнесем еще много другого. Нам тоже это импонирует», — добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, он отметил, что крупные компании, которые приобретает «СИБУР», участвовали в социальных проектах, поддерживали как детский, так и профессиональный спорт — хоккей, футбол. «Мы в соглашении это тоже прописали, что они участвуют», — заключил Президент РТ.