«СИБУР» договорился о сотрудничестве с Татарстаном

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и компанией.

Договор подписан в рамках объединения компаний «СИБУР» и «ТАИФ».

«Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата», — сообщила пресс-служба «СИБУРа».

Фото: © tatarstan.ru

В числе приоритетных направлений совместной работы компании и правительства республики: реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов; сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций.

Отдельный пункт касается создания благоприятных условий для повышения уровня жизни населения через благотворительную и спонсорскую помощь социальной сфере.

Предполагается стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана; проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства; реализация проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.

Кроме того, предполагается совместная работа по подготовке кадров для нефтегазохимии и энергетики.