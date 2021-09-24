«СИБУР» и «ТАИФ» ускорят объединение, заключив соглашение об окончательных условиях

«СИБУР» и «ТАИФ» заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. Договор подписан в Казанском Кремле в пятницу в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как и планировалось ранее, по условиям сделки, акционеры «ТАИФа» получают долю в размере 15% в «СИБУРе» в обмен на контрольный пакет акций «ТАИФа».

«Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "ТАИФ" пакет акций компании», — говорится в пресс-релизе.

Приобрести оставшуюся часть акций «СИБУР» планирует за счет выпуска нескольких серий биржевых облигаций.

«Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы "ТАИФ", состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий», — следует из сообщения.

В нем также говорится, что создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности.

«После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Реализация инвестиционной программы объединенной компании обеспечит дальнейший рост химического несырьевого экспорта и импортозамещения, даст новые возможности для решения вопросов устойчивого развития и экологии», — сообщили компании.

Планируется оптимизировать сырьевые потоки, чтобы обеспечить развитие нефтехимического кластера в Татарстане.