Минниханов о выдвижении Путина: Он является объединяющей силой для всех нас

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение Президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он отметил, что в столь непростое для страны время Президент является объединяющей силой для России и ее жителей.

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. <...> Татарстан благодаря поддержке Президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», — отметил руководитель Татарстана.

В заключение он на татарском языке выразил надежду, что Татарстан и вся Россия и дальше будут укрепляться под руководством Владимира Путина.

Напомним, что глава государства сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой. По его мнению, действующего Президента поддерживает «вся Россия».

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.