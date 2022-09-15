Минниханов — о Сунгоркине: Татарстан ценил его за неравнодушие к жизни республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Текст телеграммы, направленной заместителю главреда Олесе Носовой, имеется в распоряжении «Татар-информа».

Руководитель РТ отметил, что при Сунгоркине «Комсомолка» переживала свой расцвет, с его именем связана «многолетняя молодость и популярность» издания.

«Ваша редакция, вся отечественная журналистика понесла невосполнимую потерю — Владимир Николаевич был поистине незаурядной личностью и настоящим подвижником, талантливым публицистом и умелым руководителем, мудрым учителем и наставником для нескольких поколений журналистов», — отметил Президент Татарстана.

Он добавил, что республика ценила главного редактора «Комсомольской правда» за неравнодушие к жизни РТ, а также за активную гражданскую позицию.

В заключение Рустам Минниханов попросил передать соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, что о смерти Владимира Сунгоркина стало известно накануне. Свои соболезнования в связи с этим выразил Президент России Владимир Путин.