Путин в связи со смертью Сунгоркина: «Всегда подавал пример верности своему призванию»

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина его родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал случившееся «большой потерей для отечественной журналистики, для всех нас». Он охарактеризовал скончавшегося медиаменеджера как «патриота, неординарного, творчески одаренного, талантливого человека».

Путин напомнил, что Сунгоркин прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — «легендарной „Комсомолки“».

Журналист «всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», добавил Путин и заверил, что добрая память о покойном навсегда сохранится в сердцах людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта. Это произошло в Приморском крае — во время экспедиции по сбору материала для книги об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.