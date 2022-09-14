Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

В возрасте 68 лет скончался главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Upd (10.46): По словам анонимного собеседника агентства, причиной смерти журналиста и медиаменеджера стал инсульт.

Upd 2 (11.50): «КП» раскрыла подробности смерти Сунгоркина. Руководитель издания умер в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о великом исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске, окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета.



С 1976 года профессионально занимался журналистикой. В газете «Комсомольская правда» работал с 1985 года. С 1992-го последовательно занимал должности главного исполнительного директора, исполнительного директора, председателя совета.



В 1997 году Сунгоркин стал главным редактором «КП», в 1998-м — председателем совета директоров, в 1999-м — вновь главным редактором. С 2002 года совмещал должности генерального директора и главного редактора ЗАО ИД «Комсомольская правда».



Заслуженный журналист РФ (2018), кавалер орденов «Знак Почета» (1985) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014), лауреат многих журналистских премий.