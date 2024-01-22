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Руc Тат
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Экономика 22 января 2024 14:47

Минниханов о состоянии коммунальных сетей: Нужно минимум 200–300 млрд, чтобы всё решить

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Минниханов о состоянии коммунальных сетей: Нужно минимум 200–300 млрд, чтобы всё решить
Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Состояние инженерных сетей в Татарстане вызывает большие вопросы, и проблема их изношенности требует комплексного решения. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя республики.

«Тарифная политика была такой, чтобы тарифы не повышать. Инвестиционной составляющей не было, и сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Наши расчеты только по республике — это 200–300 млрд [рублей] минимум, чтобы эти вопросы решить. Мы видим — то тут, то там аварии. Вот, в Чистополе аварии были, сегодня — в Казани», — сказал Минниханов.

Руководитель республики напомнил, что ранее тарифная политика была ориентирована на предотвращение повышения цен и не предусматривала инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Он также отметил, что количество жалоб на коммунальное хозяйство увеличивается. «Хотя и люди становятся более требовательными. Однако мне кажется, что мы должны оперативно реагировать. Вопрос о состоянии коммунальной инфраструктуры очень серьезный», — заключил Раис РТ.

#сети #Татарстан #Рустам Минниханов #Минстрой рт
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