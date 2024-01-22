Три бригады «Водоканала» работают на месте аварии на Амирхана в Казани

МУП «Водоканал» Казани работает на месте аварии по улице Амирхана, сообщили в госорганизации.

Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потом.

Движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум временно ограничено.



После проведения мероприятий по переключениям на сооружениях и сетях водоснабжения для минимизации отключения абонентов, под отключение попали 5 многоквартирных домов.

Для устранения аварии задействовано 3 бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП «Водоканал».