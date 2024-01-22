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Три бригады «Водоканала» работают на месте аварии на Амирхана в Казани
МУП «Водоканал» Казани работает на месте аварии по улице Амирхана, сообщили в госорганизации.
Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потом.
Движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум временно ограничено.
После проведения мероприятий по переключениям на сооружениях и сетях водоснабжения для минимизации отключения абонентов, под отключение попали 5 многоквартирных домов.
Для устранения аварии задействовано 3 бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП «Водоканал».
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