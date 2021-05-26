Минниханов о предпринимателях: Они берут на себя риски, и это заслуживает уважения

Предприниматели являются движущим ядром развития экономики и общества, их стремление воплощать проекты несмотря на риски заслуживает высокого уважения. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями республики, приуроченной ко Дню российского предпринимательства.

Он поздравил присутствующих с праздником и отметил, что предприниматели являются активным ядром общества, которое двигает страну вперед.

«Это люди, которые стремятся быть самодостаточными и успешными. Они берут на себя риски и не ждут, пока кто-то другой сделает дело за них», — отметил Минниханов.

Он добавил, что зачастую предпринимателями становятся представители молодежи, которые не имеют достаточных капиталов для развития бизнеса. И здесь на помощь должно прийти государство с его широкими возможностями по поддержке и упрощению регулирования данной сферы.

«Предприниматели берут на себя ответственность, и я с большим уважением отношусь к таким людям. <…> Прошлый год был трудным испытанием для бизнеса всей страны, были приняты федеральные и республиканские меры поддержки. Потери были, но основное ядро предпринимателей смогло пережить этот непростой период», — напомнил Президент РТ.

По его словам, пандемия еще не закончилась, и предстоит решить многие вопросы, беспокоящие предпринимательское сообщество республики. Именно на этом сейчас сосредоточены усилия республиканских властей.

В заключение Рустам Минниханов подчеркнул ключевую особенность предпринимательского сообщества – стремление к реализации новаторских проектов, во многом связанное с рисками. Именно такие амбициозные и решительные поступки в конечном счете позволяют делать экономику успешной. В качестве примера руководитель республики привел проект завода «Танеко».

«[При его создании] не хватало людей, соответствующих компетенций, строителей. Но сегодня мы открыли на этом комплексе три новые установки — там работают прекрасные специалисты, все функционирует и развивается», — резюмировал Рустам Минниханов.

