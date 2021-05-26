Минниханов принял участие в запуске каучука пятого поколения на «Нижнекамскнефтехим»

На заводе «Нижнекамскнефтехим» сегодня торжественно открыли производство каучука пятого поколения. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В преддверии Дня химика мы открываем современное производство дивинил-стирольного синтетического каучука мощностью 60 тыс. тонн в год. Это современное предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Открылся этот объект благодаря высокому научно-техническому потенциалу и возможностям „Нижнекамскнефтехима“», — сказал Минниханов.

Президент РТ уточнил, что инвестиции в проект составили 11,3 млрд рублей.

Председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов добавил, что предприятие будет выпускать «самый современный функционализированный каучук пятого поколения с исключительными эксплуатационными свойствами». «Это один из ключевых элементов мировой „зеленой“ экономики в области автомобильных шин. С началом выпуска этой продукции „Нижнекамскнефтехим“ поднялся на следующий уровень в области современных синтетических материалов, показывая всему миру пример высокого профессионализма трудового коллектива нефтехимиков Татарстана», — заявил он.

Шигабутдинов заметил, что реализация проекта началась в 2019 году. «С вводом этого объекта „Нижнекамскнефтехим“ становится уникальным предприятием, которое производит практически полную линейку всех видов каучуков», — подчеркнул он.

По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, этот проект реализовывался в непростых условиях. «2020 год внес новые реалии — закрылись границы не только между странами, но и между регионами России. Но генподрядчик смог мобилизовать людей со всей России. И этот объект мы завершили менее чем за 2,5 года. И все выполнили в рамках бюджета», — отметил он.

Сафин пояснил, что на сегодня «Нижнекамскнефтехим» выпускает максимальное количество видов каучука. «Такого количества видов каучука в мире практически нет», — заключил он.

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук (ДССК) имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта — в два раза.