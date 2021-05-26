Минниханов запустил три новых производства на комплексе «Танеко»

ПАО «Татнефть» сегодня запустила на комплексе «Танеко» в Нижнекамске новые установки для производства водорода и каталитического крекинга, а также производство смазочных материалов. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, происходят такие важные события. Вот сегодня запускаем три установки с общим объемом инвестиций более 31 млрд рублей. Это огромные инвестиционные проекты, которые значительно улучшат экономику комплекса „Танеко“», — отметил Президент РТ.

Минниханов упомянул, что первые установки были открыты в 2010 году. «С того времени сделано очень много. Сегодня „Танеко“ — современный завод мирового уровня», — подчеркнул он.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов добавил, что компания «подошла к очередному рубежу — трудовой победе». «Все это создает уверенность в будущем, способствует повышению устойчивости всей нашей компании и страны в целом. Впереди у нас еще много трудовых побед», — заявил он.

Генеральный директор АО «Танеко» Илшат Салахов рассказал журналистам, что новые установки запущены в рекордно короткие сроки — за три года. Он уточнил, что оборудование и материалы на 95% российского производства.

Строительство установки каталитического крекинга началось в 2017 году. Объем капитальных вложений составил 21,1 млрд рублей. Ввод установки в эксплуатацию позволит увеличить производство автомобильных бензинов на 545 тыс. тонн в год — до 1,6 млн тонн в год; производство дизельного топлива на 200 тыс. тонн в год — до 5,8 млн тонн в год; выход светлых нефтепродуктов — с 80% до 85%.

Установку для производства водорода начали строить в 2018 году. Объем капитальных вложений — 9,5 млрд рублей.

Установка для производства водорода является ключевым технологическим объектом для обеспечения производительности нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» до 15,3 млн тонн в год с глубиной переработки 99% и отбора светлых нефтепродуктов более 80%. Дополнительно на установке получают пар высокого давления, поступающий в сети предприятия.

Старт строительства установки для производства смазочных материалов был дан в 2019 году. Объем капитальных вложений — 821 млн рублей. Производительность составляет 22 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 40–60 тыс. тонн в год.

Номенклатура смазочных материалов включает моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей, коммерческого автотранспорта; гидравлические, трансмиссионные, турбинные, трансформаторные масла; масла для двигателей снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов; масла моторные для двигателей садовой мототехники.