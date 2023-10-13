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Минниханов о Лисичанске: Самое главное — решить коммунальные вопросы
Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале видео из поездки республиканской делегации в подшефный Лисичанск.
«Осмотрели объекты, на которых сейчас идут ремонтно-восстановительные работы: школу, больницу, госпиталь», — заметил Раис РТ.
«Самое главное — решить коммунальные вопросы, в котельных идет работа по подготовке к запуску тепла», — подчеркнул Минниханов.
Как сообщал ранее «Татар-информ», в состав татарстанской делегации входили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и министр строительства РТ Марат Айзатуллин.
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