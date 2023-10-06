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Руc Тат
ЛНР и Татарстан 6 октября 2023 17:07

Минниханов показал, как строители Татарстана восстанавливают школы в Лисичанске

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлены восстановительные работы в школах в Личисанске, шефство над которым взяла республика.

«Наши строители продолжают восстанавливать школы в подшефном Лисичанске. На кадрах одно из таких учебных учреждений. Капитальный ремонт должны завершить в ноябре, чтобы дети могли полноценно учиться», – рассказал руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Лисичанск с рабочим визитом посетил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин. Глава ведомства оценил, как идет восстановление города.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ.

#Рустам Минниханов
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