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Минниханов показал, как строители Татарстана восстанавливают школы в Лисичанске
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлены восстановительные работы в школах в Личисанске, шефство над которым взяла республика.
«Наши строители продолжают восстанавливать школы в подшефном Лисичанске. На кадрах одно из таких учебных учреждений. Капитальный ремонт должны завершить в ноябре, чтобы дети могли полноценно учиться», – рассказал руководитель республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Лисичанск с рабочим визитом посетил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин. Глава ведомства оценил, как идет восстановление города.
Видео: телеграм-канал Раиса РТ.
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