Руководство РТ в рабочей поездке оценило наиболее острые вопросы подшефного Лисичанска

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и министр строительства РТ Марат Айзатуллин прибыли в подшефный город Татарстана. Во время рабочей поездки они осмотрели школу, больницу и блочно-модульную котельную госпиталя в Лисичанске.

Также руководство Татарстана и подшефного города обсудили вопросы запуска БМК и котельных города, подачу воды и электроэнергии.

Кроме того, были затронуты самые острые вопросы в сфере ЖКХ. В свою очередь премьер-министр РТ активно интересовался запуском отопления в городе. Как сообщили власти города, работа над этим идет полным ходом.

Напомним, к зиме татарстанское предприятие «Евро-Тех» намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках Лисичанска.Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. 20 рабочих получили место для проживания в обустроенном общежитии.