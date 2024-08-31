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Минниханов о капремонте школ и детсадов: Учебный год надо начинать достойно
В преддверии Дня знаний, 29 августа, в Татарстане провели прием и передачу 9 школ и двух детсадов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства.
«Проведена огромная работа. Это 185 объектов капремонта – в том числе 21 детсад, 51 школа, 94 пищеблока. А также четыре ресурсных центра и 15 студенческих общежитий. Я считаю, что капремонт – это хорошее подспорье для системы образования», – отметил руководитель республики и подчеркнул, что новый учебный год надо начинать достойно.
Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики, передает пресс-служба Раиса РТ.
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