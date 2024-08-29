Минниханов посетил новый многопрофильный лицей «Гаилә» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый многопрофильный лицей №133 «Гаилә» в казанском микрорайоне М-14. Его сопровождали министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Образовательное учреждение рассчитано на 1 224 учащихся, с детьми будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании разместили 52 учебных кабинета, 20 из которых для начальных классов, актовый зал на 300 человек, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы, столовую.

Рустаму Минниханов рассказали, что в новом лицее сделан акцент на изучении современных технологий. Планируется открыть школу креативных индустрий и детский центр по управлению дронами. Допобразование будет представлено занятиями в кружках по художественной гимнастике, футболу, хореографии, секциями журналистики и робототехники, мастерской по изготовлению изделий из керамики, передает пресс-служба Раиса РТ.