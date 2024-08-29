Рустам Минниханов: В новом учебном году откроют двери 11 школ и 10 детсадов

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в приеме и передаче в эксплуатацию новых школ и детских садов. К 1 сентября в республике построены восемь школ и дополнительный корпус к образовательной организации, рассчитанные на 10 тыс. учеников, а также два детсада на 500 мест.

«Всего в новом учебном году откроют двери 11 школ и 10 детсадов. И люди ждут эти объекты. В них вложены огромный труд и большие ресурсы. Школы и детсады должны служить во благо республики», – сказал Минниханов.

Руководитель республики поблагодарил строителей, которые упорно трудились, чтобы завершить все работы своевременно.

Раис РТ добавил, что необходимо также создавать условия для учителей, поскольку «главное в системе образования – педагоги». «На вас возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения. Мы должны воспитывать настоящих патриотов своей Родины», – подчеркнул он.

Фото: rais.tatarstan.ru

К началу 2024-2025 учебного года в Казани построены многопрофильный лицей № 133 «Гаилә», лицей № 95 «Икән», эколого-технологический лицей № 79, дополнительный корпус к татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани и детский сад № 218 «Яркий».

Кроме того, завершено строительство многопрофильного лицея «Гармония» в селе Песчаные Ковали и многопрофильного лицея «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района, Чернышевской средней общеобразовательной школы имени Е. А. Боратынского и Семиозерского детского сада «Балачак» в Высокогорском районе, Высокогорской средней общеобразовательной школы № 6 имени Х. Габаши, профильного лицея № 42 в Набережных Челнах.

В Татарстане за 2010–2023 годы благодаря национальному проекту «Образование» и различным программам появилось 100 новых школ более чем на 61 тыс. мест. За такой же период по национальному проекту «Демография» и разным программам создан 291 детский сад более чем на 47 тыс. мест.

Школы Татарстана в новом учебном году примут 500 тыс. школьников, в том числе 53 тыс. первоклассников.

Рустам Минниханов сегодня посетил новый многопрофильный лицей № 133 «Гаилә» в казанском микрорайоне М-14. В актовом зале учебного учреждения по видеосвязи состоялась торжественная церемония приема и передачи в эксплуатацию новых образовательных учреждений, построенных в республике.