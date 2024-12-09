Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Героев Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеопоздравление с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня, 9 декабря.

В видеоролике под торжественную музыку фотографии живших и живущих ныне на территории Татарстана Героев Советского Союза, Героев России и Героев Труда постепенно выстраиваются в поздравительный плакат с надписями на русском и татарском языках.

«Героям Отечества — Слава! Помним. Гордимся. Равняемся. Ватан Геройлары көне белән! (в переводе с татарского — „С Днем Героев Отечества!“)» — написал Раис РТ.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.