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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Героев Отечества
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеопоздравление с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня, 9 декабря.
В видеоролике под торжественную музыку фотографии живших и живущих ныне на территории Татарстана Героев Советского Союза, Героев России и Героев Труда постепенно выстраиваются в поздравительный плакат с надписями на русском и татарском языках.
«Героям Отечества — Слава! Помним. Гордимся. Равняемся. Ватан Геройлары көне белән! (в переводе с татарского — „С Днем Героев Отечества!“)» — написал Раис РТ.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.
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