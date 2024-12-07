Минниханов поручил провести празднование Дня героев Отечества на самом высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений, связанных с предстоящими памятными датами и приуроченными к ним массовыми мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что 9 декабря вся страна будет праздновать День героев Отечества. В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. «За все периоды [истории] нашей страны героями Отечества стали 436 татарстанцев», — заметил в связи с этим он.

«День героев Отечества напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков и современников, которые самоотверженно защищали и защищают нашу Родину, служат нам примером», — констатировал Раис Татарстана.

Он поручил руководителям министерств и ведомств, главам городов и районов при организации мероприятий, связанных с этой памятной датой, уделить особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, «которых с каждым годом, к сожалению, становится меньше», участникам боевых действий и «тем, кто сегодня продолжает служить Отечеству в ходе специальной военной операции».

«Проведение торжественных мероприятий важно организовать на самом высоком уровне», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Вспомнил руководитель республики и о том, что на следующей неделе, 12 декабря, также отмечается День Конституции РФ.

«Безусловно, Конституция России, принятая большинством избирателей, объединила граждан в сложное время, укрепила государство и сегодня выполняет созидательную роль, выступая ориентиром в работе органов власти», — отметил он, уточнив, что с момента принятия Конституции в 1993 году прошло уже достаточно много времени.

«Тоже поручаю главам районов, городов отметить День Конституции России торжественными мероприятиями. <...> и вот очень хороший пример, когда мы проводим церемонии вручения паспортов нашим юным согражданам», — добавил Рустам Минниханов.