Минниханов призвал жестко бороться со скрытыми номерами на фурах

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В Татарстане при прохождении транспорта через пункты весового контроля зафиксированы многочисленные нарушения со стороны водителей. Серьезная проблема здесь – умышленное сокрытие госзнаков. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Нужно с этим жестко бороться. И весовой контроль должен работать эффективно. Мы не только деньги не получаем за перегруз, но самое главное – разрушаются дороги. И по платным дорогам есть желающие проехать бесплатно. Поэтому вопрос должен быть под контролем», – сказал руководитель республики.

Минниханов также обратил внимание на осуществление весогабаритного контроля. В частности, из 13 автоматических постов функционируют только шесть.

«Обязательно в этом году их нужно капитально отремонтировать, чтобы все посты работали», – поручил он.

Кроме того, по словам Раиса РТ, остается актуальным вопрос качества дорог.

«Построив новые дороги, важно не разрушить существующие, а если это случилось, то в плановом порядке их восстанавливать», – подчеркнул он.

Руководитель республики уточнил, что эту работу следует провести в первую очередь в отношении региональных и муниципальных дорог, которые разрушены при строительстве автодорог первой категории, введенных в прошлом году. Как констатировал Минниханов, сеть местных дорог не рассчитана на сегодняшние нагрузки, а ее восстановление требует еще больших затрат.

Он также добавил, что необходимо развивать железнодорожную инфраструктуру, поскольку возрастают объемы грузоперевозок, и еще надо увеличивать маршрутную сеть как пригородных пассажирских поездов в Татарстане, так и на межрегиональных маршрутах.

Для развития речных перевозок Минниханов попросил судоходные компании подготовиться и своевременно приступить к работе в навигацию, уделить особое внимание качеству и безопасности обслуживания пассажиров.

«Нужно продолжить работу по приобретению новых судов и привести в порядок суда, которые уже эксплуатируются. И водный транспорт – самый дешевый для грузоперевозок. Важно максимально использовать возможности наших рек», – отметил он.

Раис РТ сообщил, что за прошлый год зафиксировано около 64 тыс. обращений граждан в сфере дорожного хозяйства. В основном они касаются содержания и ремонта дорог, а также уборки дорог и тротуаров от снега и наледи. Здесь, по его словам, необходимо усилить работу техникой и людьми. Муниципальные власти и соответствующие структуры должны быть более оперативными и организованными, заметил Минниханов.

В завершение руководитель республики призвал уделять особое внимание антитеррористической защищенности дорожно-транспортных объектов, не допускать сбоев и остановки работы отрасли.

«Необходимо обеспечить защиту мостовых переходов, инфраструктуры аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов. Сегодня мы живем в непростое время, и вопросы безопасности выходят на первый план», – заключил он.