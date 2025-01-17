Минниханов – Ханифову: «Самый больной вопрос – работа общественного транспорта»

Татарстан уверенно выполнил нацпроект «Безопасные качественные дороги», однако в республике есть ряд проблем с общественным транспортом, а также содержанием и уборкой дорог и тротуаров. Проблемы дорожной отрасли и пути их решения обсудили сегодня на итоговой коллегии Миндортранса РТ.





Проблемы дорожной отрасли и пути их решения обсудили сегодня на итоговой коллегии Миндортранса РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Роль Татарстана, как одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России, возрастает»

Несмотря на все сложности, в России идет планомерное развитие транспортной инфраструктуры. И большой вклад в это развитие вносит Татарстан, отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в приветствии участникам заседания коллегии Миндортранса РТ.

«Системная работа в сфере дорожного хозяйства в регионе налажена на высоком уровне. Татарстан уверенно выполнил нацпроект «Безопасные качественные дороги». Например, в Казани превышен показатель по обеспечению не менее 85% дорожной сети агломерации в нормативном состоянии», — говорится в приветствии вице-премьера, которое зачитал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Хуснуллин подчеркнул, что с учетом разворота экономики на Восток возрастает роль Татарстана как одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России. Это происходит в том числе благодаря развитию международных транспортных коридоров.

Вице-премьер напомнил, что в конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, который войдет в состав магистрали М12. «Эта трасса оказалась очень востребованной, она является частью транспортного маршрута «Россия», который проходит почти через всю страну», — заметил он.

Кроме того, в декабре в Татарстане открылись после реконструкции Горьковского шоссе, новая дорога «Большой Зеленодольск», второй этап Вознесенского тракта и автодорога Алексеевское — Альметьевск.

«Самое важное, что эту работу видят и ощущают наши граждане, но много еще предстоит сделать. Впереди у нас не менее амбициозные задачи. Будем решать их в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к реализации которого уже приступаем», — заключил Хуснуллин.

Фарит Ханифов озвучил основные показатели за 2024 год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повышение конкурентоспособности и сохранение кадров

Ханифов озвучил основные показатели за 2024 год:

доля отрасли «Транспортировка и хранение» в ВРП Татарстана составила 5,6%;

доля отрасли «Строительство автомобильных дорог» в ВРП Татарстана составила 1,7%;

средняя зарплата в транспортном комплексе выросла на 4,6% – до 70 тыс. рублей;

средняя зарплата в дорожно-строительном комплексе выросла на 3,7% – до 85,8 тыс. рублей;

сумма налоговой задолженности предприятий дорожно-транспортной отрасли уменьшилась на 17,7% – до 571 млн рублей, а количество должников сократилось вдвое;

сократилась доля убыточных предприятий дорожно-строительного и транспортного комплексов (на 0,5% и 1,2% соответственно).

Отдельное внимание министр уделил кадровому вопросу. По его словам, главными задачами в этом вопросе станут повышение конкурентоспособности молодых специалистов благодаря летней практике во время обучения.

Также Ханифов отметил, что нужно увеличить число целевых обучающихся на бюджетных местах, сохранить молодые кадры в отрасли и обеспечить жильем водителей общественного транспорта.

За прошедший год в республике перевезено 402 млн пассажиров автомобильным и наземным элетротранспортом, что на 3,5% больше, чем годом ранее Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Минтранс РТ рассчитывает каждый год закупать 117 единиц транспорта

Министр отдельно остановился на каждом виде транспорта. И, конечно же, самым масштабным стал автомобильный транспорт. За прошедший год в республике перевезено 402 млн пассажиров автомобильным и наземным элетротранспортом, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Стоимость проезда наземным транспортом в Казани в 2025 году выросла до 43 рублей. «Основная задача на сегодняшний день – сохранение тарифа на таком уровне, чтобы он не снижал пассажиропоток», – подчеркнул Ханифов.

По его словам, обновление 117 автобусов в Татарстане ежегодно позволит к 2030 году достичь целевого показателя по состоянию подвижного состава. При этом за последние пять лет в среднем обновлялось 107 транспортных средств в год.

«Если мы предусмотрим ежегодное обновление 117 единиц, то затраты будут по 2 млрд рублей в год», – отметил глава Миндортранса РТ. Сумма вырастет примерно на 600 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

В Татарстане 19 служб заказов такси, однако 95% приходится на «Яндекс Такси» Фото: © «Татар-информ»

«Нам в такси нужно наводить порядок»

В Татарстане 19 служб заказов такси, однако, 95% приходится на «Яндекс Такси», 3% – «Такси Татарстан», «Такси Максим» и «Казанский извозчик», оставшиеся 2% – на остальные службы.

«Нам в такси нужно наводить порядок. В топ-3 нарушений, по мнению пассажиров: подача автомобиля не по месту назначения, завышенная стоимость в часы пик и даже грубость водителей», – подчеркнул Ханифов.

Он добавил, что после вступления в силу федерального закона, по которому все водители и компании-перевозчики обязаны иметь разрешение на работу, резко выросло число заявлений на подобное разрешение – в пиковые дни бывает по 500 заявлений в сутки.

Благодаря этому количество автомобилей, имеющих разрешение, за прошедший год выросло почти вдвое – до 15 тыс. в 2024 году.

Железнодорожным транспортом в прошедшем году перевезено свыше 8,7 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане запустят 8 новых ж/д маршрутов

Железнодорожным транспортом в прошедшем году перевезено свыше 8,7 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.

«Есть проблемы, и предлагаются пути их решения. Это, конечно, строительство новых и ремонт существующих платформ, запуск новых маршрутов. К примеру, в 2024 году мы организовали 4 новых маршрута, а в 2025-м планируется еще 8 новых», – отметил министр.

Он добавил, что в Казани хотят запустить кольцевое движение, так называемое наземное метро.

По его мнению, развитие инфраструктуры должно быть связано с размещением новых жилых и промышленных комплексов. Яркий пример – ЖК «Южный парк» на границе с Лаишевским районом.

Что касается грузоперевозок, то они сократились на 8% и составили 35,16 млн тонн. При этом в октябре с терминала «Один пояс, один путь», который входит в состав логистического терминала им. Дэн Сяопина, отправлен первый контейнерный экспортный поезд в Китай.

Маршрутная сеть аэропортов Татарстана включает 97 направлений, из них 52 внутренних и 45 международных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем году планируется строительство третьего терминала в аэропорту Казани

В прошлом году аэропорты Казань, Бегишево и Бугульма в Татарстане обслужили свыше 6,1 млн пассажиров, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом, перешел к воздушному транспорту глава Миндортранса РТ.

«В 2024 году субсидировано 37 маршрутов из аэропортов республики на сумму 591 млн рублей. Увеличение количества направлений, в том числе международных, продолжится совместно с Росавиацией», — рассказал он.

Ханифов отметил, что маршрутная сеть аэропортов Татарстана включает 97 направлений, из них 52 внутренних и 45 международных.

«Завершено строительство и введен в эксплуатацию перрон аэропорта Казани. Вторым этапом предусмотрено проектирование нового пассажирского терминала», — подчеркнул он.

По словам министра, в следующем году развитие инфраструктуры аэропорта Казани продолжится. Речь идет о третьем терминале.

Кроме того, запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Бугульмы до 2,5 тыс. метров, чтобы принимать суда более высокого класса.

За 2024 год на регулярных и туристических рейсах речным транспортом перевезено 455 тыс. пассажиров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Причал в речпорту Казани хотят увеличить на 200 метров

За 2024 год на регулярных и туристических рейсах речным транспортом перевезено 455 тыс. пассажиров, из них 340 тыс. – на флоте Татарстана, доложил об успехах водных перевозок Ханифов.

«Основными проблемами являются изношенность судов и дебаркадеров. Мы работаем над ней, в 2024 году отремонтировали 3 судна. Нам необходимо активнее подключать туристические агентства, открывать новые маршруты, в том числе коммерческого направления. Ну и приобретать новые суда», – сказал министр.

Он добавил, что нужно увеличить количество заходов круизных судов в Татарстане, что даст возможность принимать до 500 тыс. пассажиров. Для этого потребуется увеличить причал в Казани на 200 метров, завершить реконструкцию причала в Болгаре, ввести в эксплуатацию причал в Камском Устье и построить новые причалы в Набережных Челнах, Мамадыше и Елабуге.

По грузоперевозкам Ханифов отметил, что их объем за прошедший год вырос до 33,3 млн тонн, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Рустам Миннниханов отметил, что модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан стал центром мировой политики»

«Прошедший год стал историческим для республики. Татарстан стал центром мировой политики. На высочайшем уровне прошли XVI саммит БРИКС, спортивные Игры стран БРИКС, международный фиджитал-турнир «Игры будущего», Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», – заявил Раис Татарстана Рустам Миннниханов, подводя итоги коллегии.

«Это стало возможным в том числе благодаря развитой инфраструктуре и слаженной работе предприятий и организаций дорожно-транспортной отрасли. Хочу выразить слова признательности руководителям и трудовым коллективам за проделанную работу», – поблагодарил Минниханов работников дорожно-транспортной отрасли.

Он также отметил, что модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана.

Раис республики поручил всем профильным ведомствам проанализировать причины и выработать комплекс мер для минимизации смертельных случаев на дорогах республики Фото: © «Татар-информ"

Минниханов поручил разработать меры для минимизации смертельных случаев на дорогах республики

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов, заметил Рустам Минниханов.

И хотя по итогам прошедшего года отмечается снижение показателей всех видов аварийности, тем не менее выросло число погибших. В связи с этим Раис республики поручил всем профильным ведомствам проанализировать причины и выработать комплекс мер для минимизации смертельных случаев на дорогах республики.

Еще одна важная задача отрасли – привлечение инвесторов. Минниханов призвал активнее использовать механизм государственно-частного партнерства, заключать концессионные соглашения и в дорожном строительстве, и для развития всех видов транспорта.

«При этом следует строго следовать принципам экономической эффективности как бюджетных, так и внебюджетных вложений. Важно держать на контроле реализацию данных задач», – обратил внимание Раис республики.

Поступает очень много жалоб на работу общественного транспорта со стороны населения Фото: © «Татар-информ»

«Количество жалоб на транспорт достаточно большое»

Поступает очень много жалоб на работу общественного транспорта со стороны населения, обратил внимание Минниханов на очередную проблему.

«Наверное, самый больной вопрос – работа общественного транспорта. Людей волнует дефицит автобусов и водителей, длительное ожидание транспорта, ненадлежащее состояние транспорта», – сказал руководитель республики.

При этом, по его словам, за два года в Татарстане закупили 290 автобусов и 64 троллейбуса.

«Эту работу необходимо продолжить. Мы посмотрели по Казани трамвайную инфраструктуру. Не только подвижной состав, но и пути требуют такого же хорошего внимания», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что очень много нареканий на работу общественного транспорта и в Набережных Челнах. «Хотя мы неплохо их обеспечили, но количество жалоб достаточно большое», – отметил он.

Раис РТ напомнил, что вопрос состояния общественного транспорта в регионах находится на контроле у руководства России.

«Не зря на 2030 год определены серьезные показатели – в нормативном состоянии должно быть не менее 85% подвижного состава. Но нам не надо дожидаться, чтобы полностью поменять подвижной состав, у нас должен быть ежегодный лимит. Мы этот показатель должны поддерживать», – заметил он.

По мнению Раиса РТ, при планировании работы вопрос с подвижным составом нужно поставить в приоритет. «Нужно, чтобы мы определенное количество транспорта приобретали (на постоянной основе, – прим. Т-и)», – сказал он.

Ключевая задача – содержание и своевременное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ключевая задача – содержание и своевременное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»

Не менее важной темой остается дорожное хозяйство. «Здесь от граждан за прошлый год зафиксировано порядка 64 тыс. сообщений, в первую очередь по вопросам содержания и ремонта дорог, а также уборки дорог и тротуаров. Муниципальным властям нужно незамедлительно реагировать на такие сообщения. Ключевая задача – содержание и своевременное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог», – заявил Раис Татарстана.

Также Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание вопросам антитеррористической защищенности дорожно-транспортных объектов, не допускать сбоев и тем более остановки работы отрасли.

Раис Татарстана добавил, что в текущем году отмечается 80-летие Великой Победы. Кроме того, 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание и заботу к каждому ветерану Великой Отечественной войны, поддержать ветеранов и участников специальной военной операции.