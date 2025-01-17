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Минниханов – Ханифову: «Самый больной вопрос – работа общественного транспорта»
Минтранс РТ планирует тратить до 2 млрд рублей в год на обновление транспорта
Татарстан уверенно выполнил нацпроект «Безопасные качественные дороги», однако в республике есть ряд проблем с общественным транспортом, а также содержанием и уборкой дорог и тротуаров. Проблемы дорожной отрасли и пути их решения обсудили сегодня на итоговой коллегии Миндортранса РТ.
«Роль Татарстана, как одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России, возрастает»
Несмотря на все сложности, в России идет планомерное развитие транспортной инфраструктуры. И большой вклад в это развитие вносит Татарстан, отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в приветствии участникам заседания коллегии Миндортранса РТ.
«Системная работа в сфере дорожного хозяйства в регионе налажена на высоком уровне. Татарстан уверенно выполнил нацпроект «Безопасные качественные дороги». Например, в Казани превышен показатель по обеспечению не менее 85% дорожной сети агломерации в нормативном состоянии», — говорится в приветствии вице-премьера, которое зачитал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
Хуснуллин подчеркнул, что с учетом разворота экономики на Восток возрастает роль Татарстана как одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России. Это происходит в том числе благодаря развитию международных транспортных коридоров.
Вице-премьер напомнил, что в конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, который войдет в состав магистрали М12. «Эта трасса оказалась очень востребованной, она является частью транспортного маршрута «Россия», который проходит почти через всю страну», — заметил он.
Кроме того, в декабре в Татарстане открылись после реконструкции Горьковского шоссе, новая дорога «Большой Зеленодольск», второй этап Вознесенского тракта и автодорога Алексеевское — Альметьевск.
«Самое важное, что эту работу видят и ощущают наши граждане, но много еще предстоит сделать. Впереди у нас не менее амбициозные задачи. Будем решать их в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к реализации которого уже приступаем», — заключил Хуснуллин.
Повышение конкурентоспособности и сохранение кадров
Ханифов озвучил основные показатели за 2024 год:
- доля отрасли «Транспортировка и хранение» в ВРП Татарстана составила 5,6%;
- доля отрасли «Строительство автомобильных дорог» в ВРП Татарстана составила 1,7%;
- средняя зарплата в транспортном комплексе выросла на 4,6% – до 70 тыс. рублей;
- средняя зарплата в дорожно-строительном комплексе выросла на 3,7% – до 85,8 тыс. рублей;
- сумма налоговой задолженности предприятий дорожно-транспортной отрасли уменьшилась на 17,7% – до 571 млн рублей, а количество должников сократилось вдвое;
- сократилась доля убыточных предприятий дорожно-строительного и транспортного комплексов (на 0,5% и 1,2% соответственно).
Отдельное внимание министр уделил кадровому вопросу. По его словам, главными задачами в этом вопросе станут повышение конкурентоспособности молодых специалистов благодаря летней практике во время обучения.
Также Ханифов отметил, что нужно увеличить число целевых обучающихся на бюджетных местах, сохранить молодые кадры в отрасли и обеспечить жильем водителей общественного транспорта.
Минтранс РТ рассчитывает каждый год закупать 117 единиц транспорта
Министр отдельно остановился на каждом виде транспорта. И, конечно же, самым масштабным стал автомобильный транспорт. За прошедший год в республике перевезено 402 млн пассажиров автомобильным и наземным элетротранспортом, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
Стоимость проезда наземным транспортом в Казани в 2025 году выросла до 43 рублей. «Основная задача на сегодняшний день – сохранение тарифа на таком уровне, чтобы он не снижал пассажиропоток», – подчеркнул Ханифов.
По его словам, обновление 117 автобусов в Татарстане ежегодно позволит к 2030 году достичь целевого показателя по состоянию подвижного состава. При этом за последние пять лет в среднем обновлялось 107 транспортных средств в год.
«Если мы предусмотрим ежегодное обновление 117 единиц, то затраты будут по 2 млрд рублей в год», – отметил глава Миндортранса РТ. Сумма вырастет примерно на 600 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
«Нам в такси нужно наводить порядок»
В Татарстане 19 служб заказов такси, однако, 95% приходится на «Яндекс Такси», 3% – «Такси Татарстан», «Такси Максим» и «Казанский извозчик», оставшиеся 2% – на остальные службы.
«Нам в такси нужно наводить порядок. В топ-3 нарушений, по мнению пассажиров: подача автомобиля не по месту назначения, завышенная стоимость в часы пик и даже грубость водителей», – подчеркнул Ханифов.
Он добавил, что после вступления в силу федерального закона, по которому все водители и компании-перевозчики обязаны иметь разрешение на работу, резко выросло число заявлений на подобное разрешение – в пиковые дни бывает по 500 заявлений в сутки.
Благодаря этому количество автомобилей, имеющих разрешение, за прошедший год выросло почти вдвое – до 15 тыс. в 2024 году.
В Татарстане запустят 8 новых ж/д маршрутов
Железнодорожным транспортом в прошедшем году перевезено свыше 8,7 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.
«Есть проблемы, и предлагаются пути их решения. Это, конечно, строительство новых и ремонт существующих платформ, запуск новых маршрутов. К примеру, в 2024 году мы организовали 4 новых маршрута, а в 2025-м планируется еще 8 новых», – отметил министр.
Он добавил, что в Казани хотят запустить кольцевое движение, так называемое наземное метро.
По его мнению, развитие инфраструктуры должно быть связано с размещением новых жилых и промышленных комплексов. Яркий пример – ЖК «Южный парк» на границе с Лаишевским районом.
Что касается грузоперевозок, то они сократились на 8% и составили 35,16 млн тонн. При этом в октябре с терминала «Один пояс, один путь», который входит в состав логистического терминала им. Дэн Сяопина, отправлен первый контейнерный экспортный поезд в Китай.
В следующем году планируется строительство третьего терминала в аэропорту Казани
В прошлом году аэропорты Казань, Бегишево и Бугульма в Татарстане обслужили свыше 6,1 млн пассажиров, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом, перешел к воздушному транспорту глава Миндортранса РТ.
«В 2024 году субсидировано 37 маршрутов из аэропортов республики на сумму 591 млн рублей. Увеличение количества направлений, в том числе международных, продолжится совместно с Росавиацией», — рассказал он.
Ханифов отметил, что маршрутная сеть аэропортов Татарстана включает 97 направлений, из них 52 внутренних и 45 международных.
«Завершено строительство и введен в эксплуатацию перрон аэропорта Казани. Вторым этапом предусмотрено проектирование нового пассажирского терминала», — подчеркнул он.
По словам министра, в следующем году развитие инфраструктуры аэропорта Казани продолжится. Речь идет о третьем терминале.
Кроме того, запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Бугульмы до 2,5 тыс. метров, чтобы принимать суда более высокого класса.
Причал в речпорту Казани хотят увеличить на 200 метров
За 2024 год на регулярных и туристических рейсах речным транспортом перевезено 455 тыс. пассажиров, из них 340 тыс. – на флоте Татарстана, доложил об успехах водных перевозок Ханифов.
«Основными проблемами являются изношенность судов и дебаркадеров. Мы работаем над ней, в 2024 году отремонтировали 3 судна. Нам необходимо активнее подключать туристические агентства, открывать новые маршруты, в том числе коммерческого направления. Ну и приобретать новые суда», – сказал министр.
Он добавил, что нужно увеличить количество заходов круизных судов в Татарстане, что даст возможность принимать до 500 тыс. пассажиров. Для этого потребуется увеличить причал в Казани на 200 метров, завершить реконструкцию причала в Болгаре, ввести в эксплуатацию причал в Камском Устье и построить новые причалы в Набережных Челнах, Мамадыше и Елабуге.
По грузоперевозкам Ханифов отметил, что их объем за прошедший год вырос до 33,3 млн тонн, что почти на 10% больше, чем годом ранее.
«Татарстан стал центром мировой политики»
«Прошедший год стал историческим для республики. Татарстан стал центром мировой политики. На высочайшем уровне прошли XVI саммит БРИКС, спортивные Игры стран БРИКС, международный фиджитал-турнир «Игры будущего», Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», – заявил Раис Татарстана Рустам Миннниханов, подводя итоги коллегии.
«Это стало возможным в том числе благодаря развитой инфраструктуре и слаженной работе предприятий и организаций дорожно-транспортной отрасли. Хочу выразить слова признательности руководителям и трудовым коллективам за проделанную работу», – поблагодарил Минниханов работников дорожно-транспортной отрасли.
Он также отметил, что модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана.
Минниханов поручил разработать меры для минимизации смертельных случаев на дорогах республики
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов, заметил Рустам Минниханов.
И хотя по итогам прошедшего года отмечается снижение показателей всех видов аварийности, тем не менее выросло число погибших. В связи с этим Раис республики поручил всем профильным ведомствам проанализировать причины и выработать комплекс мер для минимизации смертельных случаев на дорогах республики.
Еще одна важная задача отрасли – привлечение инвесторов. Минниханов призвал активнее использовать механизм государственно-частного партнерства, заключать концессионные соглашения и в дорожном строительстве, и для развития всех видов транспорта.
«При этом следует строго следовать принципам экономической эффективности как бюджетных, так и внебюджетных вложений. Важно держать на контроле реализацию данных задач», – обратил внимание Раис республики.
«Количество жалоб на транспорт достаточно большое»
Поступает очень много жалоб на работу общественного транспорта со стороны населения, обратил внимание Минниханов на очередную проблему.
«Наверное, самый больной вопрос – работа общественного транспорта. Людей волнует дефицит автобусов и водителей, длительное ожидание транспорта, ненадлежащее состояние транспорта», – сказал руководитель республики.
При этом, по его словам, за два года в Татарстане закупили 290 автобусов и 64 троллейбуса.
«Эту работу необходимо продолжить. Мы посмотрели по Казани трамвайную инфраструктуру. Не только подвижной состав, но и пути требуют такого же хорошего внимания», – подчеркнул Раис РТ.
Минниханов добавил, что очень много нареканий на работу общественного транспорта и в Набережных Челнах. «Хотя мы неплохо их обеспечили, но количество жалоб достаточно большое», – отметил он.
Раис РТ напомнил, что вопрос состояния общественного транспорта в регионах находится на контроле у руководства России.
«Не зря на 2030 год определены серьезные показатели – в нормативном состоянии должно быть не менее 85% подвижного состава. Но нам не надо дожидаться, чтобы полностью поменять подвижной состав, у нас должен быть ежегодный лимит. Мы этот показатель должны поддерживать», – заметил он.
По мнению Раиса РТ, при планировании работы вопрос с подвижным составом нужно поставить в приоритет. «Нужно, чтобы мы определенное количество транспорта приобретали (на постоянной основе, – прим. Т-и)», – сказал он.
«Ключевая задача – содержание и своевременное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»
Не менее важной темой остается дорожное хозяйство. «Здесь от граждан за прошлый год зафиксировано порядка 64 тыс. сообщений, в первую очередь по вопросам содержания и ремонта дорог, а также уборки дорог и тротуаров. Муниципальным властям нужно незамедлительно реагировать на такие сообщения. Ключевая задача – содержание и своевременное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог», – заявил Раис Татарстана.
Также Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание вопросам антитеррористической защищенности дорожно-транспортных объектов, не допускать сбоев и тем более остановки работы отрасли.
Раис Татарстана добавил, что в текущем году отмечается 80-летие Великой Победы. Кроме того, 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание и заботу к каждому ветерану Великой Отечественной войны, поддержать ветеранов и участников специальной военной операции.
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