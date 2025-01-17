Минниханов: Очень много жалоб на работу общественного транспорта от населения

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Поступает очень много жалоб на работу общественного транспорта со стороны населения. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минтранса РТ.

«Наверное, самый больной вопрос - работа общественного транспорта. Людей волнует дефицит автобусов и водителей, длительное ожидание транспорта, ненадлежащее состояние транспорта», - сказал руководитель республики.

При этом, по его словам, за два года в Татарстане закупили 290 автобусов и 64 троллейбуса.

«Эту работу необходимо продолжить. Мы посмотрели по Казани трамвайную инфраструктуру. Не только подвижной состав, но и пути требуют такого же хорошего внимания», - подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что очень много нареканий на работу общественного транспорта и в Набережных Челнах.

«Хотя мы неплохо их обеспечили, но количество жалоб достаточно большое», - констатировал он.

Минниханов напомнил, что вопрос по состоянию общественного транспорта в регионах находится на контроле у руководства России.

«Не зря на 2030 год определены серьезные показатели, - в нормативном состоянии должно быть не менее 85% подвижного состава. Но нам не надо дожидаться, чтобы полностью поменять подвижной состав, у нас должен быть ежегодный лимит. Мы этот показатель должны поддерживать», - заметил он.

По мнению Раиса РТ, при планировании работы вопрос с подвижным составом нужно поставить в приоритет.

«Чтобы мы определенное количество транспорта приобретали», - заключил он.