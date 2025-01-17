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Минниханов: Очень много жалоб на работу общественного транспорта от населения
Поступает очень много жалоб на работу общественного транспорта со стороны населения. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минтранса РТ.
«Наверное, самый больной вопрос - работа общественного транспорта. Людей волнует дефицит автобусов и водителей, длительное ожидание транспорта, ненадлежащее состояние транспорта», - сказал руководитель республики.
При этом, по его словам, за два года в Татарстане закупили 290 автобусов и 64 троллейбуса.
«Эту работу необходимо продолжить. Мы посмотрели по Казани трамвайную инфраструктуру. Не только подвижной состав, но и пути требуют такого же хорошего внимания», - подчеркнул Раис РТ.
Минниханов добавил, что очень много нареканий на работу общественного транспорта и в Набережных Челнах.
«Хотя мы неплохо их обеспечили, но количество жалоб достаточно большое», - констатировал он.
Минниханов напомнил, что вопрос по состоянию общественного транспорта в регионах находится на контроле у руководства России.
«Не зря на 2030 год определены серьезные показатели, - в нормативном состоянии должно быть не менее 85% подвижного состава. Но нам не надо дожидаться, чтобы полностью поменять подвижной состав, у нас должен быть ежегодный лимит. Мы этот показатель должны поддерживать», - заметил он.
По мнению Раиса РТ, при планировании работы вопрос с подвижным составом нужно поставить в приоритет.
«Чтобы мы определенное количество транспорта приобретали», - заключил он.
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