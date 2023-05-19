Развитие халяльного туризма может стать еще одним способом для привлечения новых туристов в страну. Об этом на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Нужно развивать халяльный туризм, тогда к нам приедут люди, — отметил руководитель республики. — Ведь наша страна красивая, здесь можно отдыхать с комфортом».

Рустам Минниханов отметил, что еще 10-15 лет слово «халяль» ассоциировалось у людей только с едой. Однако это понятие гораздо шире и сегодня предполагает «халяльный» образ жизни.

«У нас 20 миллионов мусульман. И эти люди должны иметь возможность пользоваться разными халяльными услугами. Нам нужно двигаться по „халяльному“ здравоохранению, образованию, туризму», — подчеркнул он.

Также в этой связи Раис Татарстана отметил необходимость развития исламского банкинга. «Сделайте нам исламский банкинг — на тех же условиях, что и обычный. Дайте инструмент, чтобы мусульманин мог получить то, что ему нужно», — отметил руководитель республики.

Сегодня на полях форума проходит подписание ряда соглашений, круглые столы, дискуссии. Подробнее о программе второго дня форума читайте в статье «Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum».