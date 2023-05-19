Минниханов: Исламский банкинг откроет новые возможности для России

Порядка 16 филиалов исламского банкинга работают в России. В такое непростое время это может дать российской экономике дополнительные возможности. Об этом в ходе дискуссии на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня перед нашей страной стоят новые вызовы, финансовые банковские системы от нас отвернулись. Значит, мы должны найти тех партнеров, с которыми мы можем работать. И я очень благодарен нашим гостям, которые приехали из-за границы. У нас в форуме участвует более 80 стран. Это говорит о том, что для исламского мира — Россия это та точка, с которой можно работать», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В «пилоте» участвует четыре региона России. Помимо Татарстана, проект реализуется в Дагестане, Чечне, Башкортостане. Эксперимент начался 1 февраля и продлится два года.

«Весь мир пользуется этой возможностью. Мы могли бы запустить его еще 10 лет назад, когда президент Исламского банка развития встречался с Эльвирой Набиуллиной (председателем Центробанка – прим. Т-и). Вот сейчас вроде бы убедили», — сказал Раис Татарстана.

В дискуссии также принимают участие советник Президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев, председатель правления Bank Pasargad Маджид Гассеми, руководитель Центра международных стратегических инициатив Ахмед Азимов и другие.

На сегодня запланировано подписание ряда соглашений, круглые столы, дискуссии. Подробнее о программе второго дня форума читайте в статье «Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum».