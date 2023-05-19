Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum

В дни проведения экономического форума столица Татарстана принимает гостей из 85 стран

Фото: rais.tatarstan.ru

19 мая можно будет прилететь в Казань на дополнительном рейсе

В дни проведения XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» столица Татарстана принимает гостей из 85 стран. Самые крупные делегации прибыли из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Из России больше всего участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Мордовии.

В рамках KazanForum авиакомпания Nordwind ввела дополнительный рейс Москва — Казань — Москва на 19 мая. Отправление запланировано на 7.30 из аэропорта Шереметьево. Обратный перелет намечен на 20.30.

События второго дня форума начнутся в 9.00 с заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской Ратуше. Темой станут «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». Его проведет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках KazanForum авиакомпания Nordwind ввела дополнительный рейс Москва — Казань — Москва на 19 мая Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этот же день в Болгаре стартует Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Он пройдет с участием тысячи делегатов из более чем 80 регионов страны.

Параллельно на площадке «Казань Экспо» запланирована обширная деловая программа. Будут затронуты важные темы для России и ОИС:

Ломая стереотипы: российская экономика в санкционной реальности

Взаимоотношения Россия — Египет

Перспективы правового регулирования партнерского финансирования в России

Актуальные вопросы организации, поддержки и защиты инвестиций в России и странах ОИС

Заседание Организации развития хоккея исламских стран

Россия — Восток: синергия ответственного и исламского финансирования для общего процветания

Официальная церемония закрытия IX Форума молодых предпринимателей стран ОИС

Пленарное заседание XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2023: экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества.

На пленарном заседании в концертном зале имени Ильгама Шакирова планируется подвести итоги работы форума, главы государств России и ОИС выступят с официальными обращениями. Также будут определены планы и перспективы развития взаимовыгодных отношений РФ и ОИС.

Гостей KazanForum ждет не только деловая, но и культурная программа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодежная политика, технологии, спорт, промышленность, медицинский туризм, охрана здоровья матери и ребенка, гостеприимство по стандартам «Халяль», спорт, развитие рынка цифровых финансовых активов — это лишь малая часть тем, которые предстоит обсудить на полях форума 19 мая.

Драмтеатр из Чечни покажет спектакль «Бэла»

Гостей KazanForum ждет не только деловая, но и культурная программа: интересные спектакли, художественные фильмы, спортивные матчи и другие активности.

Все дни форума, с 18 по 20 мая, на набережной Казанки пройдут уличные мероприятия — концерты, фестивали, передвижные выставки, мастер-классы, парады.

На мероприятиях гости смогут познакомиться с многонациональной культурой Татарстана. Они будут построены на интерактиве. Также будут проходить ярмарки мастеров художественных промыслов с мастер-классами.

19 мая зрители смогут посмотреть балет «Анюта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева для гостей и жителей города покажут три спектакля. 19 мая зрители смогут посмотреть балет «Анюта», а на следующий день — «Жизель».

На площадке Качаловского театра драмтеатр имени Лермонтова из Чеченской Республики 19 мая покажет спектакль «Бэла». Завтра же в Тинчуринском театре гостям представят спектакль «Ашина», а в театре Камала — уникальный спектакль о стойкости и вере «Муть. Мухаджиры».

Драмтеатр им. Лермонтова из Чеченской Республики 19 мая покажет спектакль «Бэла» Фото: teatrkachalov.ru

Участники, приехавшие с семьями и детьми, смогут посмотреть в театре кукол «Экият» арабскую сказку «Аладдин». Все спектакли в театрах обеспечены синхронным переводом на английский и арабский языки.

Любителей кинематографа ждет татарстано-казахстанский фильм «Тарлан». Его показ состоится в кинотеатре «Мир». Билеты на интересующие мероприятия можно приобрести на специальной стойке в МВЦ «Казань Экспо».

Отдельное внимание уделено одному из главных архитектурных символов Казанского Кремля — Спасской башне. Архитектурный маппинг расскажет об истории появления башни и ее трансформации в течение времени. В основу светового шоу заложены знаковые исторические события, связанные со Спасской башней. Время проведения: с 18 по 20 мая с 19.30 до 23.00.

Впереди еще три дня. Завтра последний день деловой программы, на выходных участников ждет культурная программа и посещение Russia Halal Market.

19 мая начинает работу Russia Halal Market в агропромышленном парке «Казань» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ключевые события первого дня — Russia Halal Expo и круглый стол «Север — Юг»

Деловая программа первого дня включила более 80 сессий, на которых обсудили важные вопросы развития, партнерства и взаимопомощи стран. Участники также успели поиграть в деловые игры и пройти образовательные курсы.

Старт Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» и выставке Russia Halal Expo дали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, гости из стран исламского мира.

Руководитель республики поблагодарил Президента России Владимира Путина и российское Правительство за придание федерального статуса этому ежегодному мероприятию.

Старт Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» дали Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Через видеообращение к гостям KazanForum 2023 обратилась глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на значительное расширение географии и состава участников события, которое произошло после приобретения форумом федерального статуса.

Одна из важных тем первого дня — развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». Раис Татарстана отметил, что данная артерия — ключевой элемент транспортного каркаса Евразии. Скорейшее введение в действие МТК имеет особое значение в свете резких глобальных политических сдвигов и необходимости реконструкции цепочек поставок в Евразию.

Также он подчеркнул, что Татарстан готов встроиться и содействовать проекту «Север — Юг».

Одна из важных тем первого дня – развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стартовал Международный кубок шеф-поваров

Международные сборные шеф-поваров из 13 стран, входящих в ОИС, приняли участие в состязаниях в различных категориях кулинарного мастерства.

В рамках программы конкурса 100 шеф-поваров из разных стран совместно с детьми с особенностями развития, а также студентами кулинарных образовательных учреждений приготовят мясные, рыбные и вегетарианские блюда.

Оценивать участников будут члены международного жюри. Все гости KazanForum в перерывах между сессиями могут попробовать кулинарные изделия.

Рустаму Минниханову презентовали первый прототип электромобиля «Атом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел первый прототип российского электрокара. Одной из главных особенностей проекта IT-директор «Атома» Дмитрий Агеев назвал одновременный старт разработки электронных и инженерных решений с созданием программного обеспечения для автомобиля.

«Наше? Отечественное?» — уточнил Рустам Минниханов по поводу программного обеспечения.

Собеседник заверил Раиса Татарстана, что разработка полностью российская, обладает кибериммунностью, а также легкой и понятной архитектурой.

Серийное производство электромобилей намечено на 2025 год.

Рустам Минниханов осмотрел первый прототип российского электрокара Фото: rais.tatarstan.ru

Тренды исламской моды обсудили с «Мисс Вселенная Бахрейн — 2022»

Вопросы красоты и здоровья по стандартам шариата, а также тренды исламской моды обсудили участники трека «Женский взгляд».

Организатором сессий выступили женщины-депутаты из объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» Госсовета Татарстана. От имени руководства республики участников сессии поприветствовал руководитель регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин от имени руководства республики поприветствовал участниц сессии «Женский взгляд» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Наиболее серьезные вопросы мужчины в одиночку решить не могут, именно поэтому рядом должны быть мудрые женщины, — обратился к собравшимся Мухаметшин.

Модератором площадки выступила «Мисс Вселенная Бахрейн — 2022» Эвлин Абдулла-Халифа. Спикеры из Татарстана, Удмуртии, Кыргызстана, Египта, Монако обменялись информацией об инновациях в сферах медицины и косметологии, о применяемых форматах в сферах организации отдыха женщин-мусульманок, занятиях спортом, организации правильного питания, мерах поддержки, оказываемых в исламских странах.

Модератором площадки выступила «Мисс Вселенная Бахрейн — 2022» Эвлин Абдулла-Халифа Фото: © Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости

Министр экологии рассказал о значении снежного барса для Татарстана

Снежный барс для Татарстана — особый символ, это животное изображено на гербе республики, напомнил Александр Шадриков в рамках трека «Устойчивое развитие».

«Жители Татарстана — во многом потомки тюркских народов, пришедших с Алтая. Снежный барс для нас — священное животное», — сказал министр экологии.

Шадриков также отметил, что снежный барс — один из традиционных символов многих народов мира.

Александр Шадриков в рамках трека «Устойчивое развитие» напомнил, что нежный барс для Татарстана – особый символ Фото: eco.tatarstan.ru

«Но, к сожалению, на сегодняшний день ирбис имеет статус редкого или исчезающего вида. Он находится под защитой многих международных организаций. Считаю, что наша с вами общая задача — обеспечить сохранение популяции и сделать все возможное, чтобы численность этих редких животных возрастала и они чувствовали себя безопасно в своих естественных ареалах обитания», — сказал глава ведомства, обращаясь к участникам форума.

Лучшие проекты Казанского форума молодых предпринимателей ОИС получат 10 тыс. долларов

В первый день был дан старт Форуму молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. На нем будут представлен 31 IT-стартап из разных государств, входящих в ОИС. После презентации будут определены лучшие команды, на реализацию своих идей они получат 10 тыс. долларов (сумма будет распределена между победителями).

«Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС — это одна из площадок, где все вы можете проявить себя и свои таланты. Здесь вы можете получить обратную связь на свои проекты от лучших экспертов мира. Самые достойные получат поддержку в рамках KazanForum», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Форум проводится ежегодно с 2014 года, привлекая сотни стартапов, инвесторов и экспертов отрасли из стран ОИС и Российской Федерации. Всего за время его существования в форуме приняли участие более тысячи представителей 50 стран, а объем привлеченных инвестиций превысил 2 млн долларов.