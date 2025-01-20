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Минниханов: «Новый театр — бриллиант. Центр не только для республики, для всей страны»
Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новое здание театра Камала. В своей речи он поблагодарил строителей объекта, вручив руководителям компаний благодарственные письма.
«Во-первых, давайте поблагодарим наших гостей. Это событие на самом деле — это не только Татарстан, это большое достижение нашей страны. В непростое время мы <...> делаем красивые вещи», — заметил Раис РТ.
Кроме того, руководитель республики выразил благодарность организаторам международного конкурса проектов здания нового театра. «Выбор облика этого здания — это, я думаю, было очень правильное решение», — отметил он.
Помимо этого, Раис Татарстана поблагодарил за выбор «правильного места» для театра, которое, по его мнению, является одним из самых красивых в Казани, главу города Ильсура Метшина и его команду.
«<...> и самое главное — тот творческий потенциал, который исторически есть у нас. Поэтому нет никакого сомнения, что это не только театр, но он [будет больше], с огромными возможностями», — убежден Минниханов.
«[Новый театр] — драгоценный камень, бриллиант для нашей столицы. И, конечно, мы должны воспользоваться этим, чтобы здесь был такой центр мощный не только для республики, но и для всей нашей страны», — подчеркнул он.
Несколькими минутами ранее председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков объявил, что Казань в 2025 году примет 31-й сезон большой театральной премии «Золотая маска».
Рустам Минниханов поблагодарил инициаторов этой идеи за «огромное доверие» и пожелал команде театра Камала творческих успехов.
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