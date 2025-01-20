Минниханов: «Новый театр — бриллиант. Центр не только для республики, для всей страны»

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новое здание театра Камала. В своей речи он поблагодарил строителей объекта, вручив руководителям компаний благодарственные письма.

«Во-первых, давайте поблагодарим наших гостей. Это событие на самом деле — это не только Татарстан, это большое достижение нашей страны. В непростое время мы <...> делаем красивые вещи», — заметил Раис РТ.

Кроме того, руководитель республики выразил благодарность организаторам международного конкурса проектов здания нового театра. «Выбор облика этого здания — это, я думаю, было очень правильное решение», — отметил он.

Помимо этого, Раис Татарстана поблагодарил за выбор «правильного места» для театра, которое, по его мнению, является одним из самых красивых в Казани, главу города Ильсура Метшина и его команду.

«<...> и самое главное — тот творческий потенциал, который исторически есть у нас. Поэтому нет никакого сомнения, что это не только театр, но он [будет больше], с огромными возможностями», — убежден Минниханов.

«[Новый театр] — драгоценный камень, бриллиант для нашей столицы. И, конечно, мы должны воспользоваться этим, чтобы здесь был такой центр мощный не только для республики, но и для всей нашей страны», — подчеркнул он.

Несколькими минутами ранее председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков объявил, что Казань в 2025 году примет 31-й сезон большой театральной премии «Золотая маска».

Рустам Минниханов поблагодарил инициаторов этой идеи за «огромное доверие» и пожелал команде театра Камала творческих успехов.