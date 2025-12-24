Минниханов: Ни один ребенок в новогодние дни не должен оставаться без внимания!

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях прокомментировал детские праздники, которые в преддверии Нового года проходят по всей республике.

Сначала Раис РТ обратил внимание на Республиканскую елку в «Татнефть Арене», которую он сам посетил сегодня, чтобы поздравить собравшихся на нее детей. По его словам, праздник объединил 8,5 тыс. «мальчишек и девчонок со всего Татарстана».

«Это победители олимпиад, представители творческих коллективов, дети участников СВО и многие другие, проявившие себя в самых разных сферах. Наша гордость!» – подчеркнул Рустам Минниханов в своем блоге в MAX.

«Барлык балаларга да Яңа елларда хыял-теләкләре һәм омтылышлары тормышка ашуларын, укуда күп һәм файдалы белемнәр алуларын, спорт һәм иҗатта яңа уңышларга ирешүләрен телим! Ә моның өчен аларга үзләрен тәртипле тотып һәм тырыш булып, әти-әниләрен һәм өлкәннәрне тыңлаулары да җитә! (в переводе с татарского – „Желаю всем детям в Новом году воплощать в жизнь свои мечты и устремления, получать много полезных знаний во время учебы, добиваться новых успехов в спорте и творчестве! А для этого им достаточно вести себя дисциплинированно и старательно, слушать родителей и взрослых!“)» – добавил Раис РТ.

Позднее Рустам Минниханов обратил внимание на то, что во всех муниципалитетах Татарстана организованы новогодние мероприятия для детей участников специальной военной операции.

«Праздник устроили и ребятам из подшефных Татарстану городов ЛНР. И, разумеется, все малыши получают точно такие же подарки!» – уточнил он.

«Бу көннәрдә бер бала да игьтибарсыз калырга тиеш түгел! Бигрәк тә бу әтиләре махсус хәрби операциядә булган балаларга кагыла! Балаларның теләк-хыяллары өлкәннәр җилкәсе өстендә һәм алар безнең яратуыбызны, могҗизалы Яңа ел бәйрәме хисен тигез дәрәҗәдә тоярга тиешләр! (в переводе с татарского – „ Ни один ребенок в эти дни не должен оставаться без внимания! Особенно это касается детей, чьи отцы участвуют в спецоперации! Желание и мечты детей – ответственность взрослых людей, они должны чувствовать нашу любовь, чувство волшебного Нового года!“)» – заключил Раис Татарстана.