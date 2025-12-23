Татарстан организовал новогодние концерты-мюзиклы для детей из Лисичанска и Рубежного

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Более 600 детей из подшефных РТ городов Лисичанск и Рубежное стали зрителями праздничных концертов-мюзиклов, организованных Татарстаном. Их ждали яркие театральные представления, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также новогодние подарки от Раиса республики Рустама Минниханова.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Новогодние спектакли прошли во Дворце культуры города Северодонецка. Перед детьми выступили артисты Зеленодольского музыкального театра из Татарстана. Детям показали семейный мюзикл «Сказка о Царе Салтане» по произведению Пушкина. Добрая, знакомая с детства история в музыкальном формате подарила зрителям атмосферу сказки и настоящего новогоднего чуда.

Перед началом представления с приветствием к детям обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков.

«Дорогие друзья, наши юные жители городов Рубежное и Лисичанск! Сегодня к вам приехали очень талантливые артисты из Республики Татарстан, из славного города Зеленодольска. Они привезли сказочное представление, которое, я уверен, вам обязательно понравится», –– сказал вице-премьер РТ.

Ринат Садыков также поздравил детей с наступающим Новым годом.

«Сегодня мы поздравляем вас с наступающим новым, 2026 годом от имени всех жителей Республики Татарстан и передаем новогодние подарки от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Все мы желаем вам, вашим близким, родным и друзьям всего самого доброго и наилучшего в Новом году. Пусть все ваши большие и маленькие мечты, загаданные на 2026 год, обязательно исполнятся!» – добавил он.