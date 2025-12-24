«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

В «Татнефть Арене» состоялось представление Республиканской елки. В этом году оно было выстроено в форме концерта с участием звезд татарстанской эстрады. В конце с поздравлением к детям обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В ваших руках будущее нашей великой страны. Каждый из вас – яркая звезда, талант, способный изменить мир к лучшему. Ваша энергия и способности находят воплощение в молодежных организациях нашей республики. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, самым ярким и радостным праздником», – отметил Минниханов.

Он напомнил, что завершается Год защитника Отечества, впереди – Год единства народов России и Год воинской и трудовой славы.

«Это время для ваших ярких идей и смелых проектов. Мы ждем от вас инициатив и готовы поддержать. Дерзайте, мечтайте и уверенно идите к своей цели», – пожелал Раис Татарстана.

В часовом концерте для детей с новогодними номерами выступили Эльмира Калимуллина, Элвин Грэй, Ильсия Бадретдинова и многие другие артисты. Также к ребятам вышли Дед Мороз со Снегурочкой.

«Сегодня Республиканская елка проводится уже в 25-й раз, у нас своеобразный юбилей. Мероприятие собирает талантливых детей со всей республики. Их в Татарстане очень много, которые активно себя проявляют в разных направлениях. Сегодня здесь собрались те, кому чуть больше повезло. Мы выбрали формат фестиваля «Курше». Концерт посетили более 8,5 тыс. детей, радость им будут дарить свыше 1,5 тыс. артистов», – добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

После окончания концерта и поздравления от Раиса детей ждала большая новогодняя дискотека, а также сладкие подарки.

На елку были приглашены дети от 10 до 17 лет, добившиеся больших результатов в науке, образовании, спорте и других направлениях. Например, Камиля Шамсеева – обладательница большого количества наград музыкальных конкурсов. Кроме того, ее отец сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции и был очень рад, что его дочь пригласили на Республиканскую елку.

«Мой папа – инженер-проектировщик, сейчас он на СВО, он очень обрадовался, когда узнал, что я иду на Республиканскую елку, сказал, что я молодец, и пожелал мне удачи», – поделилась девочка.

Она пожелала всем жителям республики счастья, добра, мира, хорошего настроения и призвала перед наступлением Нового года отказаться от всех обид.