Минниханов не исключил продления особого противопожарного режима в Татарстане из-за жары

Если в Татарстане сохранится жаркая погода, власти могут продлить особый противопожарный режим после 12 мая. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства сказал Раис РТ Рустам Минниханов, который призвал жителей республики соблюдать требования пожарной безопасности. Видео опубликовано на сайте руководителя республики.

«В предстоящие выходные многие откроют дачный сезон, выйдут на природу. Напоминаю о том, что с 22 апреля в Республике Татарстан действует особый противопожарный режим, который пока определен до 12 мая. Если погода будет такая же сухая, мы будем вынуждены еще раз рассмотреть [вопрос продления противопожарного режима]», – сказал руководитель республики.

Он призвал органы противопожарной охраны, внутренних дел, местного самоуправления усилить профилактическую работу с населением.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пожароопасный период сотрудники МЧС организуют профилактическую работу, будут проводиться специальные рейды.