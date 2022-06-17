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Ру Тат
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Экономика
17 июня 2022  10:27

Татарстан снова вошел в тройку лидеров рейтинга состояния инвестклимата в регионах России

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Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России. Результаты представили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«Республика Татарстан вошла в первую тройку, заняв второе место. Первое место — Москва. Третье место — Московская область», — рассказала она. 

Напомним, республика на протяжении семи лет входит в тройку лидеров. 

Рейтинг по поручению Президента РФ Владимира Путина формирует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Цель — способствовать формированию равномерно благоприятного инвестиционного климата во всех регионах страны. 

С этого года количество показателей, по которым анализируются субъекты РФ, увеличилось с 44 до 64. Они делятся на четыре направления — регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

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