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Минниханов направил Пушилину телеграмму с соболезнованиями
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину в связи с трагическими событиями в Донецке.
«Уважаемый Денис Владимирович!
С глубокой скорбью в Татарстане восприняли известие о трагедии в Донецке. Гибель мирного населения в результате удара ВСУ болью отозвалась в наших сердцах.
От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это огромное горе. Просим передать слова поддержки родственникам и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.
Напомним, при обстреле со стороны ВСУ рынка в Донецке в минувшее воскресенье погибли 25 человек. В ДНР понедельник объявлен днем траура по жертвам теракта.
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