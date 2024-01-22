Минниханов направил Пушилину телеграмму с соболезнованиями

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину в связи с трагическими событиями в Донецке.

«Уважаемый Денис Владимирович!

С глубокой скорбью в Татарстане восприняли известие о трагедии в Донецке. Гибель мирного населения в результате удара ВСУ болью отозвалась в наших сердцах.

От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это огромное горе. Просим передать слова поддержки родственникам и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

Напомним, при обстреле со стороны ВСУ рынка в Донецке в минувшее воскресенье погибли 25 человек. В ДНР понедельник объявлен днем траура по жертвам теракта.