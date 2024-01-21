Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число погибших при обстрелах в Донецке выросло до 25
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», – указал он.
Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим, трое из которых получили тяжелые ранения, оказывается медицинская помощь. Пушилин также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Кадры последствий атаки по донецкому рынку в своем телеграм-канале опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. Видео строго (18+).
«Кадры с места обстрела микрорайона Текстильщик Кировского района г Донецка. На месте террористический акт со стороны всу фиксируют представители СК РФ», – отметил журналист.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что при обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли по меньшей мере 13 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»