Число погибших при обстрелах в Донецке выросло до 25

Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», – указал он.

Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим, трое из которых получили тяжелые ранения, оказывается медицинская помощь. Пушилин также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кадры последствий атаки по донецкому рынку в своем телеграм-канале опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. Видео строго (18+).

«Кадры с места обстрела микрорайона Текстильщик Кировского района г Донецка. На месте террористический акт со стороны всу фиксируют представители СК РФ», – отметил журналист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли по меньшей мере 13 человек.