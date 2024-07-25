Минниханов направил приветствие участникам конференции «Духовный Шелковый путь»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов направил приветствие участникам прошедшей сегодня в казанском ГТРК «Корстон» V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии».

Обращение Рустама Минниханова зачитал заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Руководитель республики «сердечно» поприветствовал участников и гостей «столь важной и представительной научно-богословской конференции». Он заметил, что «Духовный Шелковый путь», проводимый по инициативе председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля хазрата Гайнутдина, «стал авторитетной площадкой по обсуждению актуальных вопросов развития мусульманской уммы, совершенствования межрелигиозного и межнационального диалога, противодействия распространению радикальной идеологии».

Минниханов также напомнил, что в этом году событие организовано в столице Татарстана — Казани, в преддверии XVI саммита лидеров БРИКС, где, по его словам, будут рассматриваться наиважнейшие вопросы международной повестки, в том числе формирования справедливого, многополярного мира.

«Значительную роль в интеграционных процессах, построении в нашей стране общества межрелигиозного мира и согласия, а также укреплении братских связей между верующими играет духовенство», — подчеркнул он.

Раис РТ также заверил, что в республике уделяется приоритетное внимание сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке высококвалифицированных богословов и религиозных деятелей, в том числе и в стенах Болгарской исламской академии, созданной при поддержке Президента РФ Владимира Путина. «Особое значение придается защите национально-культурных и социально-экономических интересов нашей страны в условиях внешних вызовов», — добавил он.

Отдельно Рустам Минниханов упомянул ежегодно организуемые в Татарстане значимые мероприятия: Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, торжества «Изге Болгар җыены» и другие. «Данная работа в том числе направлена на дальнейшее развитие отношений России со странами исламского мира» — уточнил он.

«Уверен, что насыщенная программа сегодняшней конференции и участие в ней авторитетных зарубежных и российских государственных деятелей, признанных ученых и богословов, а также перспективных молодых духовных лидеров, позволит решить поставленные перед ней актуальные задачи и внести свой особый вклад в укрепление единства мусульманской уммы. Желаю вам мира, добра, благополучия и успехов во всех ваших благих начинаниях!» — заключил Раис Татарстана.

В свою очередь начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель совета Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Евгений Еремин назвал Казань знаковым местом, где очень многое связано с исламом и где был создан первый печатный Коран.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин заявил в ходе конференции о борьбе «против вселенской аморальной катастрофы», а муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание на значение республики для развития в России исламских финансов.